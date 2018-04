Cómo disfrutar de la Feria si no tienes caseta: listado de espacios públicos

¿Tienes ganas de Feria pero un año más no tienes caseta propia? La Feria de Abril es conocida mundialmente por su ambiente festivo, por su música, por el colorido del Real, los trajes de flamenca y el desfile de carruajes y coches de caballos, aunque puede convertirse en una auténtica decepción para aquellos que no tienen una caseta privada. Es más, la Feria de Abril de Sevilla tiene fama de ser una fiesta muy cerrada y exclusiva y de sólo poder ser disfrutada por unos pocos privilegiados. Pero también es completamente falso que no se pueda disfrutar de esta fiesta ni pisar el Real si no se cuenta con una caseta privada.

El simple paseo por el recinto ferial o por la Calle del Infierno (donde se encuentran las atracciones) es ya un gusto para los sentidos. Si uno se quiere parar para refrescarse o para comer algo la primera de las opciones es tirar de familiares o amigos que sí tienen caseta propia. Durante la Feria ser socio de alguna caseta o conocer a alguien que lo es siempre es un valor añadido. Pero si esta posibilidad tampoco está a nuestro alcance la solución es tirar del listado de casetas públicas que están abiertas al visitante en general a cualquier hora y donde sí es posible bailar, comer, brindar y poder sentirse como un autóctono más.

Este año el Real de la Feria, que se inaugura la noche del sábado 14 con la cena del Pescaíto y el Alumbrao y se clausura el sábado 21 de abril con los fuegos artificiales finales, contará con un total de 1051 casetas (entre las de titularidad pública y las de particulares). De todas ellas 18 casetas son públicas entre las de los distritos, los partidos políticos y los sindicatos.

Para averiguar cuáles son estas casetas de entrada libre se puede pedir información en los puntos situados al lado de la portada y cerca de la zona de atracciones. Allí, como todos los años se puede solicitar un plano de la feria para ubicar todas las casetas. Este plano también se puede descargar. Además, el Ayuntamiento de Sevilla ha puesto a disposición en su web un directorio en el que se puede consultar la dirección de todas las casetas.

Desde Sevilla Actualidad queremos facilitar la labor y aquí ofrecemos el listado:

Casetas de los distritos

Existen siete de los los distritos Casco Antiguo (calle Antonio Bienvenida, 97), Nervión-San Pablo (calle Costillares , 22), Sur-Bellavista (calle Ignacio Sánchez Mejías, 61), Macarena-Norte (calle Pascual Márquez, 85), Triana-Los Remedios (calle Pascual Márquez, 153), Cerro-Amate (calle Costillares, 82), Este (calle Pascual Márquez, 215).

Casetas de partidos políticos y sindicatos

También son públicas las casetas de los partidos políticos y los sindicatos, PSOE Andalucía (calle Antonio Bienvenida, 79), Partido Andalucista (calle Juan Belmonte, 196), PP de Sevilla (calle Pascual Márquez, 66) La PCEra (calle Pascual Márquez, 9), UGT (calle Antonio Bienvenida, 13) y CCOO Sevilla (Calle Pascual Márquez, 81) y la de USO (calle Curro Romero, 25).

También hay cinco casetas públicas más que son: Área de Fiestas Mayores (Calle Costillares, 13), La de to er mundo (Calle Costillares, 77), La Esmeralda (Calle Costillares, 82), Los Formalitos (Calle del Infierno, junto a las Casas del Terror) y La Marimorena (Manolo Vázquez, 31).