Cierre de parques públicos y más de cien intervenciones por las lluvias en Sevilla

La Agencia Estatal de Metereología (Aemete) ha activado el aviso amarillo por lluvias en Sevilla. De hecho, durante este jueves las precipitaciones han anegado diferentes zonas de la capital, donde se han registrado hasta 23 litros por metro cuadrado hasta las 14:00. Diferentes zonas como el Real de la Feria en los Remedios o Sevilla Este se han visto afectadas.

Desde el inicio de las precipitaciones hasta las 18.00 horas, los servicios operativos del Ayuntamiento de Sevilla han realizado más de 100 intervenciones gestionadas desde Cecop, De estas Bomberos ha intervenido en 60 de ellas y Policía Local en 83. Las zonas más afectadas son Nervión, Los Remedios y Este.

Según las predicciones de Aemet, las precipitaciones se prolongarán hasta el sábado, manteniéndose la lluvia este jueves y el viernes. En otras zonas de la provincia, como Écija o Fuentes de Andalucía se han llegado a registrar los 35 y 40 litros por metro cuadrado, respectivamente.

Ya el viernes, la AEMET prevé a un 100% de probabilidad a partir de las 06.00 horas. Igualmente, habrá viento fuerte que rondará los 80 km/h, motivos por los que se ha activado el aviso amarillo.

no he podido pasar más miedo en mi vida. esto es lo que he podido vivir en la av de monte sierra y av de las ciencias. señor alcalde @JuanEspadasSVQ cada vez que caigan tres gotas en la ciudad vamos a tener que vivir esto ?? es una vergüenza. @jesusvigorra @Ayto_Sevilla pic.twitter.com/TG5KBQA7FK

— marta (@martuki_110) November 21, 2019