Motivos para fomentar el andaluz escrito

Hace unas semanas hablé de la posibilidad de escribir en andaluz. Tras hacer un breve repaso histórico de algunas obras escritas por Ramón de la Cruz o Juan Ramón Jiménez, argumenté que esta posibilidad no era nueva, ni obedecía a ningún ideario político actual. Además, mencioné que la falta de un sistema ortográfico y gramático unificado, entre otros factores, dificultó la creación de una literatura genuinamente andaluza.

En algunos casos, el artículo suscitó un debate interesante sobre los posibles problemas de estandarizar nuestra forma de hablar. Me pareció especialmente relevante que la mayoría de los argumentos utilizados en contra de este tipo de iniciativas son muy similares. Por este motivo, decidí contactar a los creadores de una nueva propuesta ortográfica unificada para el andaluz – Er Prinçipito Andalûh (EPA) – para preguntarles por las críticas más comunes que han recibido por su trabajo. A continuación, hablaré sobre cuatro de ellas y luego expondré los motivos por los que no me parecen válidas.

La crítica más recurrente dice que el andaluz no es uno solo, sino que es un conjunto de muchas hablas distintas. Como prueba de esto, se suele indicar que la forma de expresarse varía enormemente, digamos, en dos localidades vecinas. Continuando con este ejemplo, creo que es fácil estar de acuerdo con el hecho de que ambas formas de hablar comparten muchas similitudes y que son reconocibles como claramente andaluzas. Imagínese que va andando por alguna calle de Madrid y, de repente, escucha hablar a varias personas que viven cerca de su pueblo o ciudad. Sin duda, reconocerá a esas personas y su habla como andaluzas. Por supuesto, esto no niega la existencia de diferentes modalidades dentro nuestra comunidad, más bien me refiero a que esas variantes se pueden englobar ampliamente dentro del andaluz. Además, aquellos que esgrimen este argumento, también deberían hacerlo contra el español. ¿Por qué va a ser un problema la existencia de diferentes formas de hablar en Andalucía y, sin embargo, no lo fue para crear una norma estandarizada del castellano en el territorio peninsular y parte de Latinoamérica?

La segunda crítica tiene que ver con el escepticismo con el que algunos habitantes de nuestra comunidad miran a cualquier posibilidad de estandarización, ya que ésta se puede asociar con algunas variantes como la sevillana, malagueña, granadina, etcétera. En la propuesta de ‘Er Prinçipito Andalûh’, verá como recogen una gran cantidad de vocabulario de todas partes de Andalucía, sin excepción. Además, usted mismo puede aportar a su diccionario poniéndose en contacto con ellos, si cree que en su región se dice algo de una determinada manera, que no se ha tenido en cuenta todavía. Mientras que la Real Academia Española no va a recoger esa forma de hablar, esta iniciativa se preocupa por representar por escrito cómo se ha expresado durante toda su vida. Además, esta propuesta ha solucionado las diferentes formas de pronunciar la ‘s’ que existen en Andalucía – ‘seseo’, ‘ceceo’ o ‘heheo’ – usando una ‘ç’, para que cada uno lo lea como habla en su región. Por lo tanto, la propuesta es muy inclusiva, y si cree que debería serlo más, por favor, no se quede de brazos cruzados y contacte con ellos.

La tercera crítica, quizá una de las que menos entiendo, asegura que representar el andaluz de forma escrita lo hace más cómico, en vez de dignificarlo. Primero, crear una modalidad lingüística no la hace cómica, sino que le da carácter y prestigio para usarla en una gran cantidad de contextos, más allá del cómico o informal. Segundo, y mucho más importante, si alguien considera cómico escribir en andaluz, es porque piensa que hablarlo también lo es. Por desgracia, esto obedece a prejuicios históricos y a la falta respeto entre personas que no hablan de la misma manera, no al hecho de escribir como nos expresamos.

La última crítica, con la que estoy de acuerdo en parte, es que cuesta trabajo entender el andaluz escrito. Pero esto es una obviedad ya que, si no costara trabajo leerlo la primera vez, sería porque estaría ante algo que ya ha aprendido y que no es nuevo o distinto del español. Al igual que nuestra forma de hablar difiere de la del resto de España, la forma de escribirlo tiene que ser necesariamente distinta. Para poder usar con soltura este nuevo sistema ortográfico unificado hay que estudiarlo, al igual que tuvimos que hacerlo con el castellano.

Resumiendo, creo que es normal que haya cierta reticencia a iniciar un proyecto tan ambicioso como el de estandarizar nuestra forma de hablar, y es bueno que se discuta de una forma razonable. Sin embargo, creo que los principales argumentos de los detractores de esta iniciativa no son convincentes, y que deberíamos enfocarnos también en los beneficios que la implementación de este sistema conllevaría: más de ocho millones de personas, sin contar sus descendientes, que dejarían de infravalorar su forma de expresarse y de vivir.