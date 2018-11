Meghan Markle nos cautiva con sus vestidos

Desde que se anunció que Meghan Markle estaba comprometida con el príncipe Enrique y pasaría a formar parte de la familia real británica después de su boda, esta actriz nacida en Los Ángeles se ha convertido en nuestro nuevo fashion icon favorito por su capacidad para lucir siempre elegante con las prendas más sencillas, puliendo auténticos looks effortless que morimos por imitar. Este año Meghan Markle ha reinventado el estilo floral y, sinceramente, no hemos encontrado ninguna razón para dejar de seguir sus pasos en la moda este otoño.

Además, tenemos razones para asegurar que la tendencia floral se mantendrá esta temporada: basta con echar un vistazo a lo que está por venir en la colección otoño- invierno para saber que el vestido largo floral volverá a triunfar. Mulberry y Rochas apuestan por revivir el vestido chintz, un modelo clásico estampado cargado de flores y plantas denominado así por estar hecho con tela y prints que originalmente eran utilizados en muebles domésticos.

Otra que también confirma la tendencia de esta temporada es Nieves Álvarez. Según la modelo y presentadora, los vestidos para este otoño son florales, tal y como lo demostró en la Semana de la Moda de París, donde lució impecable con un vestido largo de print floral de Elie Saab; un estilismo que terminó de confirmar por qué es una de las celebridades con más estilo de nuestro país.

Cómo combinar las prendas florales

Blazer negro: en el caso de Meghan, un blazer negro fue suficiente para protegerla del viento y agregarle un toque elegante a su atuendo. Ese blazer negro merece una mención especial por ser una prenda versátil que no puede faltar en nuestro armario este otoño, pues complementa tanto un vestido largo de flores como cualquier vestido de cóctel.

Accesorios monocromáticos: tanto Meghan como Nieves saben que la mejor manera de combinar looks florales es con accesorios monocromáticos. En el caso de Nieves, unas botas negras sirvieron de complemento perfecto para el look desenfadado que buscaba imponer.

Cinturones para resaltar la cintura: si el vestido es especialmente vaporoso, los cinturones son esenciales para resaltar la figura y estilizar tu atuendo. Siguiendo la regla de los accesorios unicolores, apuesta por un cinturón negro o marrón (dependiendo de los colores del vestido) y combínalos con tus zapatos. Para un look más atrevido, puedes optar por un cinturón de hebilla grande que le dé carácter.

Maquillaje poderoso: por lo general, lo más recomendable para los vestidos o prendas florales es un maquillaje con tonos claros para no quitarle protagonismo a los estampados. Para ello, podemos resaltar ligeramente los ojos con líneas negras, un poco de rubor para destacar los pómulos y un tono afrutado para los labios, que harán que tu rostro luzca fresco y encaje perfectamente con el estampado de tu vestido.

¿Pendientes o collares?: esto depende mucho del corte del vestido. Si tu cuello queda descubierto, lo mejor es que optes por unos pendientes largos y no uses ningún collar para no recargar demasiado la parte superior de tu figura. Si es un vestido cerrado de cuello, es preferible recurrir a unos pendientes sencillos y si, por el contrario, el vestido tiene abertura en el cuello, un collar delicado podría darle el toque elegante a tu outfit.