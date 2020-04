Comunicarnos con nuestros mayores, ¿Es pedir demasiado?

Familiares de la residencia de mayores Huerta Palacios de Dos Hermanas exigen poder hablar con sus ancianos tras un mes marcado por una falta de transparencia e información sin precedentes

Actualmente, casi un cuarto del total de muertes causadas por Coronavirus en Andalucía se han producido en centros para la Tercera Edad

Tras un silencio exasperante por parte del centro, los anhelados test rápidos que se han realizado esta semana arrojan que hay un total de catorce casos positivos entre residentes y trabajadores, sin fallecidos. En el resto de Andalucía, la foto a 16 de abril es de 1.586 contagios y 269 fallecidos por Coronavirus en estas casas de descanso, lo que supone un 14’6%% y un 24’% del total de casos confirmados y defunciones por Covid19 en el conjunto de la comunidad andaluza.

Desde el pasado 27 de marzo, fecha en la que se conoció el primer caso positivo para la Covid19 de esta casa de descanso de la localidad sevillana de Dos Hermanas, los familiares de sus inquilinos no han cesado de intentar contactar tanto con la dirección del centro, como con las autoridades pertinentes para calmar la angustia generada por un inexplicable silencio.

Nicolás López, responsable de prensa de la asociación creada ad hoc para exigir mayor transparencia e información entre el centro y sus familiares, explica que Huerta Palacios fue la primera residencia de mayores pública en Andalucía en ser medicalizada tras más de diez días de peticiones recurrentes a Consejería de Salud y Familias, Ayuntamiento de Dos Hermanas y Subdelegación del Gobierno.

Una posición que no encabeza ningún ránking para sus usuarios puesto que, para entonces, el pasado 9 de abril, los casos detectados por Coronavirus “y conocidos a cuentagotas y de forma indirecta a través de los trabajadores del centro” ascendían a nueve entre personal y usuarios. Además, en el terreno de lo privado, ya se les habían adelantado 11 residencias de mayores por parte de la Consejería de Salud y Familias.

El Defensor del Pueblo Andaluzel pasado 2 de abril apoyó las peticiones de las familias haciendo hincapié en que la información debía llegar de forma directa desde el puesto de mando de Huerta Palacios en manos de Antonio Romero, instando a una coordinación más eficiente entre las distintas administraciones implicadas en la gestión del centro.

Desde la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía aclaran que la decisión de medicalizar o no un centro de mayores no responde al tipo de titularidad (pública o privada) de la residencia en cuestión, sino a un protocolo que tiene en cuenta aspectos como instalaciones del edificio para poder aislar a personas contagiadas o la existencia de personal sanitario.

Realización de pruebas

López indica que, por el momento, de los test rápidos se infiere quehay diez residentes contagiados de los 121 que viven en Huerta Palacios, de los cuales, tres han ingresado en el Hospital Virgen de Valme de Sevilla y otros siete se encuentran aislados en la residencia. “También sabemos que cuatro sanitarios han dado positivo para la Covid19, pero lo que nunca sabremos es si los dos fallecidos durante el brote causaron muerte por Coronavirus o no, nunca se les hizo la prueba”.

Esta publicación ha intentado ponerse en contacto con la dirección de Huerta Palacios, pero desde centralita subrayan que no atienden a la prensa.

La Consejería de Salud, por su parte, insiste en que se han realizado 46.416 test en los más de 1.000 centros de Andalucía y se puede afirmar que más del 97’5% de sus residentes están libre de contagio.

💬 @jesusraguirre: Se han realizado 46.416 test rápidos en las residencias de #Andalucía.

🔘31.340 a residentes, 784 positivos.

🔘15.076 a trabajadores, 106 positivos.

Con las pruebas realizadas el 97,5 % de personas mayores en residencias no están contagiados. #COVIDー19 ✅ pic.twitter.com/Jh7HKo1sqV — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) April 14, 2020

Sin embargo hay que tomar en consideración que, aunquela fiabilidad de los resultados positivos de los test es elevada, no se puede descartar con absoluta seguridad el contagio en los resultados negativos.

Un protocolo para la salud emocional

“Desde que se instaurara el Estado de Alarma en España, no solo no vemos a nuestros seres queridos, sino que no nos comunicamos con ellos como quisiéramos ¿Es mucho pedir?”, se pregunta Nicolás. Por ello, la asociación ‘Familiares de la Residencia Huerta Palacios’ha propuesto un protocolo de comunicación para acompañar emocionalmente a sus mayores de forma telemática.

Dicho protocolo consiste en un plan de actuación basado en la información del centro a los familiares y la comunicación entre residentes y familiares, dotando de dispositivos móviles a quienes no dispongan de ninguno.

En esta línea, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta ya ha puesto en marcha el proyecto ‘Acortando la distancia’ cuyo objetivo se fundamenta en dotar de 79 dispositivos wifi y móviles a 14 centros residenciales de gestión directa de la Junta.

Para los familiares de Huerta Palacios “dar peces y no cañas no tiene ningún sentido” y exigen saber cómo se van a usar esos dispositivos, el orden de intervención, etc. Nicolás López asegura que él mismo ha podido comprobar que el grado de destreza tecnológica de algunos trabajadores de la residencia “es prácticamente nulo”, por lo que hace hincapié en que en el protocolo presentado al centro y a la Consejería de Salud recoge medidas tan concretas como impartir talleres prácticos sobre la realización de videollamadas.

“Estamos a su disposición, solo tienen que pedírnoslo y estaremos encantados de ayudar, el teléfono tradicional inalámbrico en estas condiciones en personas con serias dificultades auditivas no es operativo”, concluye.