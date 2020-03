La AS Roma no viajará para jugar el partido frente al Sevilla FC

El partido entre de UEFA entre el Sevilla FC y la AS Roma que iba a disputarse mañana no podrá celebrarse porque el equipo italiano no puede viajar a Sevilla, según ha informado la Cadena Ser.

Ayer el Gobierno suspendió todos los vuelos entre Italia y España. El equipo italiano tenía un «Plan B» y contemplaba viajar a Sevilla, pasando por Portugal. Una vez aterrizara en el aeropuerto de Faro, tenían pensado viajar hasta la capital en autobús.

En todo caso, desde Italia siguen esperando un permiso especial para poder volar directamente hacia Sevilla, aunque la opción que contemplan es la de la suspensión del encuentro.

Según ha podido conocer ElDesmarque, el equipo romano está esperando a conocer si el gobierno de España autoriza su vuelo o no.