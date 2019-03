El Betis deja plantada a una peña bética en su 40 aniversario

El Real Betis Balompié no se presentó a la cita que tenía en Écija con la Peña Bética Virgen del Valle, en la cual la organización celebraba sus cuarenta años de existencia.



Los verdiblancos que tendrían que haber acudido son Rafael Gordillo, dos futbolistas del Real Betis Féminas, Junior y Francis. Sin embargo, más de 500 personas y el alcalde celebraron el aniversario sin los representantes de la entidad, como ha indicado Al Final de La Palmera.

Según el Real Betis, los miembros de la primera plantilla masculina no acudieron por estar uno lesionado y otro en recuperación, de forma que los médicos del club les desaconsejaron acudir a la cita del miércoles a las 20:00 horas.

La Peña Bética “Capi” Écija mostró su descontento con el club y su apoyo a la peña vecina, como muestra el siguiente mensaje de Twitter:

Incomprensible lo que ayer ocurrió con otra Peña de nuestra localidad. Creo que algún responsable del @RealBetis debería pedir disculpas públicamente para que las demás Peñas tengamos la esperanza de que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Si no, el R. Betis, no será #MuchoBetis

— Peña Bética "Capi" Ecija (@CapiEcija) March 28, 2019