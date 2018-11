La lección del Sevilla FC sobre cómo sobreponerse a las lesiones

El Sevilla FC ha tenido un inicio de curso accidentado. En lo que va de temporada, la plantilla del primer equipo ya ha sufrido seis bajas, un hecho insólito que irremediablemente ha hecho mella en el estado de ánimo de los jugadores. Pablo Machín ya se ha fijado en la cantera, que podría ayudar a cubrir la convocatoria de los partidos domésticos y europeos, pero por ahora los resultados del conjunto blanquirrojo no se han visto perjudicados.

Aun con todo esto en contra, en efecto, la afición sevillista puede estar orgullosa del rendimiento del equipo. Sus estadísticas en LaLiga lo avalan ya como uno de los mejores de esta temporada, situándose en los puestos altos de la clasificación. Su momentánea primera posición hizo que muchos medios, nacionales e internacionales, especularan con la posibilidad de que el Sevilla pudiera conseguir su segundo título de la historia de la competición.

Tampoco le está yendo nada mal en Europa. Sin ir más lejos, en la tercera jornada de la Liga de Europa, el Sevilla vivió un partido histórico. El equipo pudo celebrar la victoria número 100 de su participación en torneos europeos frente al Akhisarspor turco, pero además lo hizo con la goleada más espectacular jamás conseguida antes por los hispalenses. Los cinco primeros goles fueron marcados durante la primera hora y poco después Gabriel Mercado remataba con el sexto.

Dos meses antes, Sergio Escudero se convertía en el primero en lesionarse esta temporada frente al Villarreal en la segunda jornada de LaLiga, un incidente que dejó para la historia unas imágenes espeluznantes. El lateral izquierdo tuvo que ser retirado del campo cuando solo quedaban nueve minutos para el final del partido. Los médicos confirmaron más tarde que había sufrido una luxación en el codo izquierdo, de la que se recuperó unas semanas más tarde.

La mala suerte cayó unos días después sobre Gabriel Mercado durante el primer derbi sevillano de la temporada. También se trató de una lesión en el brazo, en este caso una fractura de cúbito del brazo derecho del central argentino, que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Tras mes y medio de baja, volvió a las canchas en el esperado encuentro de los sevillistas en el Camp Nou.

La tercera lesión ósea del Sevilla tuvo como desgraciado protagonista al francés Maxime Gonalons en un entrenamiento, que se fracturó la cabeza del peroné derecho tras sufrir un golpe. El centrocampista todavía se está recuperando y está trabajando duro con los fisioterapeutas para poder reaparecer pronto.

Por si eso no fuera poco, el pasado mes de septiembre, a Ibrahim Amadou también se lo tuvieron que llevar en camilla del Sánchez-Pizjuán. Era el primer partido del equipo en la fase de grupos de la Liga Europa 2018/2019 y el mediocampista francés lo terminaba antes de tiempo con una lesión en el codo del brazo derecho. Tuvo que esperar más de un mes para volver a entrenar con sus compañeros.

Aleix Vidal, por su parte, también tuvo que pasar por la enfermería por una dolencia muscular en el aductor que le hizo perderse varios partidos. El ex jugador blaugrana se lesionó en el campo del Levante, donde el Sevilla ganó 2 a 6. No fue hasta tres jornadas de Liga después que volvió a estar entre los convocados en el enfrentamiento contra el Barça, aunque Manchín no le dio minutos.

Y por último hasta el momento, el defensa central Simon Kjær se retiró del terreno de juego lesionado justo empezar la segunda mitad del partido contra el Barcelona, siendo sustituido por un ya recuperado Mercado. Por unas molestias musculares similares, el danés estuvo a punto de perderse el encuentro europeo frente al Krasnodar, pero finalmente pudo disputarlo. En cambio, tras lo ocurrido en el Camp Nou, el futbolista deberá estar de baja por un tiempo indefinido.

De todas estas lesiones, el club hispalense podría sacar algo bueno: la posibilidad de darles una oportunidad a los jugadores del filial. Por ahora no ha sido el caso, pero el técnico Machín no descarta hacerlo en el futuro. Es cierto, no obstante, que el Sevilla ha recalcado en más de una ocasión que el foco debe estar en el primer equipo y que la cantera debe ser un sitio de formación discreto y sin distracciones.

El equipo sevillano ya ha disputado los que seguramente son siempre los partidos más complicados de la temporada: Betis, Barça y Real Madrid. No pudo superar a los dos primeros rivales, pero sí que arrebató la victoria al club de la capital con un merecido 3 a 0. En las próximas jornadas, deberá sobreponerse a las bajas por lesión mientras se enfrenta a otros equipos.