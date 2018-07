Agenda semanal: “Ahora te puedes marchar”

Los planes de estas dos próximas semanas (sí, la columna es bimensual, que ya no hay tanta actividad en la ciudad como antaño y una servidora también tiene en su agenda personal la palabra vacaciones), donde prevalecen propuestas para las noches de verano y de entre semana, donde se producen las mejores aventuras en esta época del año.

Jan Fabre, Estigmas, en el CAAC, que incluye maquetas de estudio, dibujos, elementos de vestuario…

En CaixaForum, Cine y Emociones, Un viaje a la Infancia.

Sacando los colores, 40 años de Orgullo, en el Espacio Turina, hasta el 2 de septiembre.

Hasta el 28 de julio, se celebrará “Noches del Palacio” en el centro cívico Palacio de la Buhaira. A las 22h de la noche, y con entrada gratuíta hasta completar aforo. Conciertos, teatro y flamenco. Consulten la programación en su página web para dejarse llevar e incluir en su día a día una opción diferente.

Dentro del ciclo Noches en los jardines del Real Alcázar, recomendamos el próximo martes el concierto de Q & The Moonstones, y que visiten el resto del calendario, que anda más que cargado de excelentes actuaciones.

Hasta el 15 de septiembre, en el Palacio de los Marqueses de la Algaba, con entrada gratuíta y de jueves a sábado, ciclo de música y teatro. Recomendamos el 12 de julio, Vicky Luna y Alejandro Cruz con “Canto a la luna” y que de nuevo presten atención a la programación de su web.

Dentro del Cine de Verano de Diputación, recomendamos “Tres anuncios en las afueras”, este jueves y el sábado. Y el lunes 9, “Muchos hijos, un mono y un castillo”. No lo lamentarán y saldrán con regusto a buen cine.

Los domingos, en la Sra Pop, micro abierto para jamsessions. Reserven alguno y acudan.

MIÉRCOLES 4

Soleá Morente y Napoleón Solo en el ciclo PopCAAC, presentando un directo que ha sido escogido por medios especializados como de los mejores del año.

JUEVES 5

En el CAAC, Omar Souleyman, todo un acierto que visita nuestra ciudad para lucir electrónica árabe.

Luis Miguel en concierto en el Estadio Olímpico. ¿Cantará La Bikina?

MIÉRCOLES 11

Nathy Peluso dentro del ciclo PopCAAC, al frente de un concierto en el que desprenderá ante sus espectadores talento y todo el corashe.

No se pierdan a Jenny and the Mexicats en Malandar.

JUEVES 12

Les recomiendo que se coordinen y hagan una escapada a Córdoba, donde actúan KISS.

Tres deliciosas exposiciones, para los paladares más exquisitos, cuya visita es más que saludable: