Circápolis presenta su trabajo con un documental este lunes

A lo largo de los meses de abril y mayo, el ICAS-Ayuntamiento de Sevilla y el festival Circada han puesto en marcha Circápolis, un proyecto de circo social pionero en la ciudad. A través de esta iniciativa, se ha acercado el circo a colectivos en situación de exclusión o vulnerabilidad social en distintos barrios de Sevilla, utilizando esta especialidad escénica como herramienta transformadora y de desarrollo social y cultural.

En 2018 han participado en Circápolis colectivos como Down Sevilla, asociación que trabaja con personas con Síndrome de Down; Entre Amigos, colectivo que interviene, entre otros, con adolescentes del Polígono Sur; la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR); y Solidarios, asociación a través de la que se ha trabajado con personas sin hogar.

A través de sesiones semanales con estos colectivos, el circo se ha convertido en la herramienta principal de una intervención que no se ha centrado tanto en el aprendizaje de técnicas circenses, como en el trabajo con valores individuales y grupales: autoconfianza, constancia, respeto, desinhibición o conciencia corporal. Así Circápolis es un ejemplo del poder que la cultura, el arte y el circo poseen para empoderar a determinados colectivos, para reivindicar y dar a conocer su situación de desventaja social y causar un impacto social y vital.

Para el diseño y desarrollo de este proyecto, el ICAS ha confiado en el equipo de Circada, Festival Internacional de Circo de Sevilla, motor principal del circo en la ciudad y fieles también al espíritu transversal de trabajo que el festival viene desarrollando a lo largo de sus once ediciones. Y es que Circápolis hace posible que el circo se desarrolle y se normalice, que esté en todos los entornos posibles, y el social es uno de ellos dialogando con la ciudad y con el sector del circo.

Paralelamente al trabajo con los diferentes colectivos, la productora sevillana La Buena Estrella, bajo la dirección de Agustín Hurtado, ha ido documentando en vídeo las sesiones y talleres en unas grabaciones muy delicadas, realizadas con especial cuidado dadas las características de los grupos con los que se trabajaba, que implicaban, en muchos casos, no poder grabar rostros que identifiquen a las personas, no permitir que se reconozcan los lugares o no ser invasivos con las cámaras para evitar incomodar a los participantes.

El resultado de este trabajo de grabación es un cortometraje documental que se presentará el lunes 4 de junio en el Hogar Virgen de los Reyes (c/ Fray Isidoro de Sevilla, 1) a las 20 horas. La última etapa del proyecto Circápolis tendrá lugar durante el festival CIRCADA, cuando técnicos y participantes de los distintos colectivos acudan como público invitado a la Gran Gala Circada del viernes 9 de junio en el Teatro Alameda. Circápolis ha contado con Germán J. López como coordinador del proyecto, y en el equipo de docentes con Álvaro Pérez, Clara Reina, Rebeca Pérez y David Gutiérrez, artistas y profesores de circo de la ciudad.