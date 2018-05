Agenda cultural: ReSonancia

Hoy Bob Dylan cumple 77 años. Probemos a sentirnos tan entretenidos como seguro lo ha estado él durante toda su vida. La memoria de planes para la semana es la siguiente.

Desde el jueves hasta el sábado, en el Lope de Vega, ARTE, adapatación de la obra original de la dramaturga francesa Yasmina Reza, dirigida por Miguel de Arco, e interpretada por Roberto Enríquez, Jorge Usón, y Cristobal Suárez. Producida por Kamikaze Producciones.

JUEVES

En FunClub, a las 22h, concierto de Luis Brea y El Miedo, en la gira de presentación de “Usted se encuentra aquí” (12 euros anticipadas). Valdrá la pena acercarse.

En Espacio Cultural Colombre, cine, tertulia y club de lectura en torno a la novela gráfica Persépolis, a las 20h, con entrada libre.

VIERNES

En Sala Custom, Surlive Producciones presenta el Nu-Metal Fest Tribute, con: Slipknot- Tribute by SIK (Sevilla), Linkin Park- Tribute by Hybrid Park (Portugal), System of a Down- Tribute by ABAIXO CU SISTEMA (Portugal). Anticipadas, 13 euros: taquilla, 15 euros.

Electronic Lunch Vol 11 (Edición Nocturna), a partir de las 21h en el CAAC. Con entrada gratuíta hasta las 22:30h (6 euros con cerveza el resto de la noche). Con Munk & Sano, y DOGS Showcase a cargo de Francis Tirana y Luis Soldevilla.

En la Alameda, a partir de las 20h, se festejará el Día Internacional del Claqué en una muestra abierta y gratuíta.

En la Sala X, a las 21:30h, un combo memorable el de Fundación Tony Manero, presentando su último trabajo, Lugares Comunes, junto a The Agapornis.

A las 21:30h, en La Sedede, I Encuentro de Dramaturgas. Prometen un buen escaparate.

SÁBADO

En Sala Even, la placentera velada “Swing Tete con Paula Padilla”, a las 22h.

De 17h a 21h, “De tu percha a la mía” en La SinMiedo, trueque textil primavera-verano. No puede haber mejor ocasión para renovar armario.

El Estadio Olímpico de la Cartuja, LOVE THE 90´S. Presentado por Fernandisco, podréis conmemorar una época dorada de vuestras vidas con las actuaciones de 2 UNLIMITED, CORONA, TECHNOTRONIC, PARADISIO, OBK, ALEXIA, KU MINERVA, VICEVERSA, PACO PIL, CHIMO BAYO, y más destellos apocalípticos.

A las 21h, en la Sala X, Trinidad Road Tour, con el triunvirato The Soul Jacket, The Milkyway Express y Red Beard.

DOMINGO

Una Vieja en el Látigo en Estudio 74, a las 22h, con la fusta lista para repartir temazos.

LUNES

Eli Paperboy Reed Meets The High & Mighty Brass Band, en la Sala X, a las 22h, en un concierto de altura para sacudir las caderas.

MARTES

La Sala X volverá a engalanarse para recibir a Barrence Whitfield & The Savages, a las 22:30h, presentando su nuevo disco “Soul Flowers Of Titan”.

MIÉRCOLES

En los Jardines del Casino de la Exposición, da comienzo el ciclo Nocturama, que nos depara maravillas y que empezaremos a saborear con una de las citas clave: Marina Gallardo y Bronquio.

Ahora estáis al mando. A inyectarse las propuestas en vena.