La calle será la protagonista de la nueva edición de Circada

El festival de circo contemporáneo de Sevilla contará con más de 70 funciones y presencia en siete distritos diferentes de la ciudad. Como novedades destacadas, Circada se convierte en coproductor de cuatro de las compañías programadas y, además, acogerá un encuentro entre artistas, agentes y programadores de toda España, en el contexto de su sección OFF, que repartirá 16 premios.

Circada, el festival de circo contemporáneo de Sevilla, celebrará su 11ª edición del 1 al 17 de junio con más de 70 funciones en la capital y su provincia y estará presente en siete distritos de la ciudad. “El circo se ha colado, y de qué manera, en la programación de artes escénicas de la ciudad. Hasta hace bien, poco, a pesar de ser esta la 11ª edición, la programación vinculada a artes escénicas tiraba más de las disciplinas más habituales, pero en estos momentos no se entendería la programación de Sevilla sin una edición de Circada”, ha señalado el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, durante la presentación.

El Ayuntamiento de Sevilla apoya esta iniciativa por dos vías: a través del ICAS con 60.000 euros y a través de la Delegación de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitarias, con 20.000 euros, para llevar programación a los barrios.

El festival, más allá de la exhibición, quiere poner de relieve en este 2018 la transversalidad de su trabajo, que lo ha colocado como referente en el panorama circense estatal. En palabras de Gonzalo Andino, director del festival, “CIRCADA es mucho más que un conjunto de buenos espectáculos. Desde el festival se trabaja intensamente en el impulso y el crecimiento del circo contemporáneo en España y, muy especialmente, en Andalucía, y estamos atentos para dar cobertura a todas sus realidades y problemáticas”.

Programación

El festival arrancará entre los días 31 de mayo y 3 de junio con PreCIRCADA, bloque de programación en complicidad con los espacios de circo de Sevilla, a través del cual se pretende dar visibilidad al trabajo constante de formación e impulso al circo local que realizan a lo largo de todo el año. PreCIRCADA acogerá las muestras de fin de curso de Espacio Vacío y Club Jumper, quién realizará además un taller abierto de circo en la Alameda de Hércules, y un cabaret conmemorativo del séptimo aniversario de La Nave en Torre de los Perdigones.

Entre los días 5 y 10 de junio tendrá lugar la programación oficial, que, reflejo del esfuerzo descentralizador de CIRCADA y en colaboración con del Área de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria del Ayuntamiento de Sevilla, estará presente en 7 distritos de la ciudad: Casco Antiguo, Macarena, Este-Alcosa-Torreblanca, Distrito Sur, Distrito Norte, Cerro-Amate y Bellavista-La Palmera. El festival presentará en esta primera semana una treintena de funciones, todas de calle, salvo la tradicional Gran Gala CIRCADA en el Teatro Alameda (8 y 9 de junio). Las Setas se convertirá en uno de los espacios de referencia, mejorando la infraestructura técnica respecto a ediciones anteriores. Destacan también el regreso a la programación del Patio de Banderas o la programación especial en el Parque de María Luisa el domingo 10 de junio con tres espectáculos circulares, en los que el público tendrá una disposición en 360º.

Forman parte de la programación oficial las compañías francesas Mauvais Coton y La Contrebande, programadas con la colaboración del Institut Français, que aumenta su aportación respecto a años anteriores; Lanördika, premio FETEN 2017 al mejor espectáculo de calle y Premio Lorca al Mejor Espectáculo de Circo y Calle; Cía IO y Shakti Olaizola, como ganadoras del OFF CIRCADA 2017; PuntoCero Company o Wilbur. Regresan, además, a CIRCADA viejas conocidas como Cía EIA, Industrial Teatrera, Zen del Sur o La Trócola y destacan especialmente los cuatro estrenos absolutos de las compañías coproducidas por el festival en esta edición: Alas Circo con “3en1”, Balusca con “RAR”, Du’k’to con “Cafuné” y Sincronacidas con “OhLimpiadas”.

Además de continuar la programación en barrios, la segunda semana, del 14 al 17 de junio, tendrá lugar la sección OFF del festival, un certamen en el que colabora la Universidad Internacional de Andalucía y en el que tomarán parte 10 compañías de toda España y que transcurrirá en Las Setas, Alameda de Hércules, Plaza Nueva y Puerta Jerez. Las compañías optarán a alguno de los 18 premios disponibles, todos los cuales incluyen opciones de contratación futura para los espectáculos, y, además, como novedad, participarán en una ronda de entrevistas rápidas con programadoras y programadores de las principales ferias y festivales de circo nacionales. En estas entrevistas, participarán también las compañías coproducidas por CIRCADA y compañías que forman parte de la Asociación de Circo de Andalucía y que cuentan en este momento con proyectos en fase de creación. Como en ediciones anteriores, la empresa sevillana Gestora de Nuevos Proyectos patrocinará el alta en la seguridad social de aquellos artistas y compañías participantes en el certamen y que carezcan de estructura legal propia.

Esta segunda semana de programación acogerá también una nueva edición de CIRCULANDO con Metro de Sevilla, un taller abierto de circo en el vestíbulo de la estación de Puerta Jerez, gracias al cual los usuarios conocerán de la mano de Club Jumper técnicas circenses como malabares, equilibrios o incluso sencillas acrobacias. Será el 14 de junio de 18:30h a 21:00h, coincidiendo con los espectáculos programados en la zona ese día.

Extensiones

Como complemento a la programación en la capital, desde 2009, CIRCADA realiza un circuito de programación en la provincia de Sevilla que supone una de las mayores singularidades del festival, en tanto que le aporta un marcado carácter descentralizador, desarrollando el circo más allá de la ciudad de Sevilla. Las extensiones, si bien desde este 2018 dejan de contar con el apoyo de Diputación de Sevilla, siguen siendo posibles gracias a la implicación de los Ayuntamientos de los municipios que participan, y que este año son: Mairena del Alcor, El Viso del Alcor, La Rinconada y Tomares.

Circápolis

Uno de los proyectos más destacados de CIRCADA en este 2018, al margen de su programación, es CIRCÁPOLIS. El festival colabora con el ICAS-Ayuntamiento de Sevilla en esta iniciativa de circo social que pretende acercar el tejido del circo a colectivos en situación de exclusión o vulnerabilidad social, especialmente a aquellos instaurados en redes asociativas de la ciudad de Sevilla.

La intervención sociocultural que se presenta, no persigue únicamente el aprendizaje de técnicas de circo, sino ir más allá. A través de su conocimiento tanto físico como técnico, se pretende trabajar valores y competencias sociales en el grupo, a fin de potenciar la autoconfianza, la constancia, el respeto, aminorar los fracasos, la desinhibición… Valores que se van adquiriendo a través de diversas dinámicas y la peculiaridad de cada una de las disciplinas circenses (malabares, acrobacias, equilibrios, clown…). El proyecto está coordinado por Germán López y en esta primera edición se ha trabajado, a través de las asociaciones Down Sevilla, CEAR, Solidarios y Entreamigos, con personas con síndrome down, refugiados, personas sin hogar y jóvenes del Polígono Sur. Todo este trabajo cristalizará en un documental que se presentará en una charla-coloquio el 4 de junio a las 20h en el Hogar Virgen de los Reyes.

Por otro lado, por cuarto año consecutivo CIRCADA apoya Circaló, un programa de lucha contra el absentismo escolar del IES San Juan (San Juan de Aznalfarache) impulsado por FAKALI, la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas, y con la colaboración del Ayuntamiento de San Juan. Esta acción se enmarca en Artekalí, un proyecto que utiliza el arte y la cultura como herramienta de intervención social y cuyo “brazo circense” es Circaló. CIRCADA vuelve a integrarse en la fiesta de fin de curso de Circaló, en la que ya han participado artistas profesionales de circo en las tres últimas ediciones, con la actuación el 6 de junio del artista madrileño Wilbur con su espectáculo “Piensa en Wilbur”.

Formación

Otro de los bloques principales de la undécima edición de CIRCADA es su plan de formación, desarrollado en colaboración con Fundación SGAE. El festival aborda la creación circense desde cuatro perspectivas diferentes. Cuatro intensivos, impartidos por Pepa Gil (La Güasa Circo), Lolo Fernández, Rubén Río (El Cruce) y Miguel Ángel Moreno “Bolo” (Vaivén Circo), en los que se trabajará la construcción del espectáculo y su dramaturgia desde las técnicas circenses y a través de los cuales se pretende aumentar y mejorar la creación y producción de espectáculos y números en Sevilla y Andalucía.