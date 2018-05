Agenda del fin de semana: “Baila cadera”

La miseria del invierno ha desaparecido, y esta primavera se venga con el reinado de un mega-combo de conciertos, funciones y exposiciones que estampo en esta columna para los que tengáis otro tipo de fervor y no vayáis a poner rumbo a la aldea.

Este fin de semana nos mudaremos al CAAC, para festejar una nueva edición del lnterestelar, donde podremos disfrutar hiperconectadamente de los temas a fuego lento de Josele Santiago, de los seductores Sexy Zebras, de Kiko Veneno (al que veríamos tantas veces como al videoclip de This is America en bucle), de La Casa Azul (“El Momento” es ya uno de los temazos del año), del sentimiento desgarrado de Ángel Stanich, de los perpetuos favoritos Los Bengala, de los sorpresivos Turmalina, de las súbitas Nancys Rubias, del siempre de obligado disfrute Coque Malla, de esa bomba de relojería que son Arizona Baby, de la elegancia bien contada (y cantada) de All La Glory, de la siempre rasteable Tulsa, de los indiscutibles Dorian, de los que nos harán morder el polvo (El Imperio del Perro), de los venerados Elefantes, del creador de conciertos oníricos (Juanito Makandé), de los indispensables Niños Mutantes, del hombre-valía Carlos Sadness, de los cadenciosos Lori Meyers, o seguir el compás de los ritmos que marque Virginia Díaz en su sesión. Dos días rompedores.

Con todas las entradas agotadas, La Fiesta de Israel Galván este viernes y sábado en el Teatro Central. 90 minutos excepcionales de un creador excelente con nueve artistas de diferentes disciplinas en un espectáculo insólito sobre el escenario.

En la Sala Cero, El Asesino de la Regañá, novela de Julio Muñoz, adaptada para teatro por Ana Graciani, dirigida por Antonio Campos y protagonizada por Manuel Monteagudo, llega con todo vendido.

Jueves

“Con la muerte en los talones” en el Cervantes, a las 20h gracias a Youfeelm. Casi ná.

La prodigiosa cantautora Rocío Gálamo ofrecerá un concierto a las 21h en Bodega Siglo XVIII (C/Pelay Correa, 32), con entrada libre. No den el jueves noche por disimulado, y hagan por acercarse a Triana a oír cómo suenan los versos en la voz de esta virtuosa onubense.

Desde el sábado hasta el 3 de junio, en Plaza Nueva, Feria de Artesanía Creativa de Sevilla.

Viernes

Se celebra el Día Internacional de los Museos y durante el viernes y el sábado en el CAAC, CaixaForum y Casa de la Ciencia ofrecen una amplia programación de actividades con visitas gratuitas y guiadas que podéis consultar en sus respectivas webs.

Sábado

En la Sala Custom, concierto de Saurom y Landevir (15 euros anticipada/ 18 euros taquilla).

Martes

En el Lope de Vega, a las 20:30h, concierto de la Michael Nyman Band, formación creada en el 76 para una producción de Carlo Goldoni, y terminó por convertirse en un instrumento para la interpretación de las obras del compositor británico.

Estos son los destinos que hemos detectado para esta semana, tomen posesión de ellos, y a luchar contra las apabullantes alergias con estos incentivos en forma de planes para promover aprender a brotar viviendo de otra manera.