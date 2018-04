La Encarnación muestra la realidad de los refugiados en la muestra ‘Europa Siglo XXI’

La Plaza de la Encarnación acoge la presentación de la exposición urbana ‘Europa, Siglo XXI’ en el seno del Espacio Turina, del 30 de abril al 6 de mayo. La muestra visibiliza la realidad de los refugiados de guerra con fotografías a cargo del fotoperiodista Gabriel Tizón en colaboración con Proem-AID, persiguiendo dar testimonio de las fronteras visibles e invisibles que cruzan estas personas.

Gran parte de las imágenes expuestas se tomaron durante las labores de rescate de los bomberos voluntarios que forman parte de Proem-aid, de los que tres están pendientes de juicio el próximo 7 de mayo en Grecia acusados de tráfico de personas.

“Vivimos un movimiento migratorio que no tiene parangón desde las guerras mundiales, y al que desde Europa no hemos sabido dar una respuesta comunitaria”, ha lamentado la delegada de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria, quien ha añadido que “muestras como ésta nos sirven para no cerrar los ojos a una realidad que nos afecta a todos y que permanece vigente a los dos lados del estrecho, sobre todo para quienes buscan una puerta a la esperanza”.

“Los protagonistas son quienes aparecen en las imágenes y la experiencia personal y la historia que cuentan, los motivos por los que decidieron huir del horror de sus países de origen”, comentó Tizón en la presentación. Esta exposición muestra el trabajo realizado en 11 países durante 18 viajes, a través de fotografías que muestran el duro camino de las personas que huyen en contra de su voluntad de sus países de origen.

Gabriel Tizón comenzó su labor profesional como fotoperiodista en 1995, y después de colaborar con publicaciones como El Correo Galego, El País, El Mundo, ABC, New York Times o Le Monde, ha realizado exposiciones individuales y colectivas en todo el mundo.