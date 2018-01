‘El Autor’ de Manuel Martín Cuenca triunfa con 7 galardones en los Premios Asecan

El largometraje de Martín Cuenca es reconocido por los socios de ASECAN con las distinciones a Película, Dirección, Guión, Interpretación Femenina, Sonido, Dirección Artística y Vestuario.

La Asociación de Escritores y Escritoras de Cine de Andalucía, ASECAN, ha entregado esta mañana los 30º Premios Asecan del Cine Andaluz 2018 en el Teatro Lope de Vega de Sevilla ante una importante representación del sector audiovisual andaluz y con el respaldo de la Fundación SGAE, entidad colaboradora oficial de las actividades de la Asociación desde 2012.

En un acto presentado por los periodistas Rafael Pontes y Marta Jiménez, la película ‘El Autor’ del almeriense Manuel Martín Cuenca, ha sido la clara triunfadora al hacerse con siete de los nueve galardones a los que aspiraba. Producida por La Loma Blanca PC, Icónica Producciones, Lazonafilms, Alebrije Cine y Video, Canal Sur, Junta de Andalucía, Lazona Producciones, RTVE e ICAA, ‘El Autor’ obtiene así el reconocimiento del sector andaluz en un año en el que Andalucía ha destacado nuevamente a nivel nacional por la calidad de su producción audiovisual y el talento de sus creadores.

La cinta, coproducida en Andalucía y con un equipo mayoritariamente andaluz, ha conseguido el Premio Asecan Película, el Premio Asecan Guion (para Manuel Martín Cuenca en colaboración con Alejandro Hernández), el Premio Asecan Dirección (para Manuel Martín Cuenca), el Premio Asecan Aisge Intérprete Femenina (para Adelfa Calvo), el Premio Asecan Sonido (para Daniel de Zayas), el Premio Asecan Vestuario (para Esther Vaquero en colaboración con Pedro Moreno) y el Premio Asecan Dirección Artística (para Sonia Nolla).



En reconocimiento a su excelente trabajo, el actor Juan Diego (por ‘No sé decir adiós’ de Lino Escalera) ha recibido el Premio Aisge Interpretación Masculina. La cinta de Escalera logra también el Asecan Dirección de Producción, para Damián París; y el Asecan Música Original para Pablo Trujillo.

Continuando con el apartado musical el cantaor José Mercé se hace con el Premio Asecan Canción Original como intérprete del tema “Poderoso caballero” de la película ‘Oro’ que dirige Agustín Díaz Yanes.

El Premio Asecan Dirección Novel recae este año en el cordobés Juan Carlos Rubio, por ‘Las heridas del viento’.

El Premio Asecan Documental es para ‘El mar nos mira de lejos’ de Manuel Muñoz Rivas para Azhar Media, El Viaje Films, 59 en Conserva y CTM Docs; mientras que el Premio Asecan Cortometraje Documental es para ‘El Mundanal Ruido’, de David Muñoz para Hibrida Films. Por otra parte el Premio Asecan Cortometraje de Ficción ha recaído en ‘Cachorro’ de Jesús Rivera para la ECAM.

Entre los premios técnicos, Migue Amoedo se alza por segundo año consecutivo con el Premio Asecan Fotografía por su trabajo en ‘La Llamada’ de Javier Ambrossi y Javier Calvo; Miguel Doblado obtiene el Premio Asecan Montaje por ‘Morir’ de Fernando Franco; Paco Rodríguez Frías se hace con el Asecan Maquillaje y Peluquería por ‘Abracadabra’ de Pablo Berger; y Armando Sepúlveda y Alejandro Landero, del equipo de efectos especiales del documental ‘La Gran Ola’ de Fernando Arroyo, consiguen el Premio Asecan Efectos Especiales.

Además, los socios de Asecan han elegido como Mejor Película Española -sin producción andaluza- a ‘Verano 1993’ de Carla Simón, y como Mejor Película Extranjera a ‘La la Land’, de Damien Chazelle.

Igualmente, el reconocimiento a la Labor de Difusión del Cine en Andalucía ha sido para el Colectivo Brumaria de Fuente Obejuna (Córdoba); el Asecan Labor Informativa se lo lleva la plataforma FilmAnd, un proyecto de Ideas con Alma; y el Premio Asecan Libro de Cine, este año se concede a ‘Jerry Lewis. El día en el que el cómico filmó’ de Manuel Lamarca publicado por Ediciones Carena.

Ya en la categoría de Otros Formatos, se ha impuesto ‘Buster’, webserie de Diffferent Enterntainment para Flooxer.

Javier Paisano, presidente de ASECAN, ha resaltado en su discurso que “seguimos en una tendencia que comenzó hace ya cinco años y que debemos cuidar como se cuida el brote de un árbol que cuando crezca nos dará mucha sombra. La ilusión que ha surgido ante la creación de la Academia del Cine y de las Artes Audiovisuales de Andalucía puede ser un buen catalizador para los proyectos del cine andaluz.”

Asimismo, a propósito de estos galardones, el consejero andaluz de la SGAE, Antonio Gonzalo, ha manifestado que son “una magnífica ocasión para reunirnos los autores y profesionales del cine y el audiovisual que, cada vez con más pujanza, se está haciendo en Andalucía, a una gran parte de cuyos creadores representamos, por lo que cuentan con todo nuestro apoyo”.

Durante la gala de entrega de los Premios Asecan del Cine Andaluz 2018, Asecan ha concedido el Premio Asecan de Honor 2018 a la cineasta granadina Chus Gutiérrez como reconocimiento a su trayectoria dedicada a la dirección y el guion de cine. También Canal Sur Radio y TV, ha sido distinguido con el Premio Asecan de Honor 2018, por su apoyo en la producción y difusión del sector audiovisual andaluz.

Por su parte, la Asociación de Empresas de Distribución Audiovisual de Andalucía (AEDAVA) hizo entrega del Premio Asecan Industria – AEDAVA 2018 al exhibidor onubense Luis Millán.

La gala de entrega de los Premios ASECAN del Cine Andaluz 2018 cuenta con la colaboración oficial de la Fundación SGAE, y con el apoyo de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Instituto de la Cultura y las Artes del Ayuntamiento de Sevilla -ICAS-, Egeda (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), Fundación Unicaja, Fundación Aisge (Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión), Aedava (Asociación de Empresas de Distribución Audiovisual de Andalucía), Asimpe-Tabacasol, Isemco (International School of Events, Management and Communication), Stella Losada Eventos, Cruzcampo, Renfe, Lagomar Travel, OBBIO/Holiday y The Louca Factory.

LISTA COMPLETA DE PREMIOS

PREMIOS ASECAN DEL CINE ANDALUZ 2018

PREMIO ASECAN PELÍCULA

El autor, de Manuel Martín Cuenca para La Loma Blanca PC, Icónica Producciones, Lazonafilms, Alebrije Cine y Video, Canal Sur, Junta de Andalucía, Lazona Producciones, RTVE e ICAA

PREMIO ASECAN DIRECCIÓN

Manuel Martín Cuenca por El autor

PREMIO ASECAN DIRECCIÓN NOVEL

Juan Carlos Rubio por Las heridas del viento

PREMIO ASECAN GUION

Manuel Martín Cuenca por el guion adaptado de El autor (en colaboración con Alejandro Hernández)

PREMIO ASECAN INTERPRETACIÓN FEMENINA

Adelfa Calvo por El autor

PREMIO ASECAN INTERPRETACIÓN MASCULINA

Juan Diego por No sé decir adiós

PREMIO ASECAN DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Migue Amoedo por La llamada

PREMIO ASECAN MONTAJE

Miguel Doblado por Morir

PREMIO ASECAN MÚSICA ORIGINAL

Pablo Trujillo por No sé decir adiós

PREMIO ASECAN SONIDO

Daniel de Zayas por el sonido directo de El autor

PREMIO ASECAN VESTUARIO

Esther Vaquero por El autor (en colaboración con Pedro Moreno)

PREMIO ASECAN DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Sonia Nolla por El autor

PREMIO ASECAN MAQUILLAJE Y/O PELUQUERÍA

Paco Rodríguez por la peluquería de Abracadabra

PREMIO ASECAN DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Damián Paris por No sé decir adiós

PREMIO ASECAN CANCIÓN

José Mercé por la interpretación de “Poderoso caballero” en Oro

PREMIO ASECAN EFECTOS ESPECIALES

Armando Sepúlveda y Alejandro Landero por La gran ola

PREMIO ASECAN DOCUMENTAL

El mar nos mira de lejos, de Manuel Muñoz Rivas para Azhar Media, El Viaje Films, 59 en Conserva y CTM Docs

PREMIO ASECAN CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

Cachorro, de Jesús Rivera para ECAM

PREMIO ASECAN CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

El mundanal ruido, de David Muñoz para Híbrida Films

PREMIO ASECAN OTROS FORMATOS

Buster, webserie de Diffferent Enterntainment para Flooxer

PREMIO ASECAN LIBRO DE CINE

Jerry Lewis. El día en el que el cómico filmó de Manuel Lamarca en Ediciones Carena

PREMIO ASECAN LABOR DE DIFUSIÓN

Colectivo Brumaria de Fuente Obejuna (Córdoba)

PREMIO ASECAN LABOR INFORMATIVA

FilmAnd, proyecto de Ideas con Alma

PREMIO ASECAN PELÍCULA SIN PRODUCCIÓN ANDALUZA

Verano 1993, de Carla Simón para Inicia Films, Avalon PC, Fundación SGAE, ICEC, ICAA, Media, PC Cima, Sources 2 y TVE

PREMIO ASECAN PELÍCULA EXTRANJERA

La La Land, la ciudad de las estrellas, de Damien Chazelle para Summit Entertainment, Gilbert Films, Impostor Pictures y Marc Platt Productions

PREMIO DE HONOR 2018

Chus Gutiérrez

PREMIO DE HONOR 2018

Canal Sur Radio y TV

PREMIO INDUSTRIA

Luis Millán