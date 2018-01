The Disaster Weekend

Año II Sin Bowie. El mundo se sigue yendo al garete mientras volvemos al paradigma de la rutina, viviendo en una burbuja cual concursante de OT, resacosos de las listas con lo mejor del año, confesando qué premiadas en los Globos de Oro aún no hemos visto, comentando el discurso de Oprah, leyendo tétricas noticias en los periódicos (digitales, por supuesto), buscando asilo del frío y la lluvia, haciendo bulto con los propósitos de cambio de hábitos (¿cuántos días consecutivos lleváis haciendo ejercicio y zampando saludablemente?) y concienciándonos de que hay una pandemia vírica tanto como de agresiones sexuales. Tan envenenados, anunciar la programación cultural de esta semana es la mejor forma de pasar el duelo de la cuesta de Enero.

Desde hoy y hasta el domingo, en el Lope de Vega, pueden ver la obra “La Cantante Calva”, primer texto dramático de Ionesco, dirigida por Luis Luque, producida por Pentación Espectáculos, y protagonizada por Adriana Ozores, Fernando Tejero, Carmen Ruiz, Javier Pereira, Joaquín Climent y Helena Lanza. Obra representativa del teatro absurdo y humor ácido sobre las tablas.

El sexto volumen de Encuentros Concertados, este fin de semana en el Traveller Box Hostel. Festival de piezas cortas donde coleccionar gratos momentos de teatro, danza, música y performances.

El viernes y el sábado, en el Teatro Central, La extinta poética. Cuatro personajes en la cuerda floja de sus fracasos. Su mirada desde los abismos del hastío. La realidad como narcótico. Dirigida por Paco de la Zaranda.

Desde el viernes hasta el domingo, en el Espacio Turina, Folk Quivir, primer ciclo de música folk de Sevilla, con las actuaciones de Hevia, La Banda Morisca y Eliseo Parra y las piojas.

JUEVES

En la Sala X, El Twanguero en formato trío (7 euros entrada promo, 9 euros anticipada, 12 taquilla).

VIERNES

A partir de las 21h, en Casa de Max, jam session. Tráete tu instrumento e improvisa.

A las 21:30h, en FunClub, Mapache presenta su disco debut “Danza Salomé”. Cerrará Concha Laverán DJ Set.

SÁBADO

En Café Tarifa, a las 19:30h, Roper Casino, con entrada libre.

Chico Romero & Los Hartibles en el Naima, a partir de las 21h, y con entrada libre.

En Sala Even, a partir de las 22h, VII Aniversario Rockin´ Swarm, con The Barnstompers, Roy Dee & The Spitfires y Hot Clover Club.

Tributo a Foo Fighters by Uncle Dave con entrada gratuíta en Malandar, a partir de las 23h.

DOMINGO

A partir de las 14h, La Jerónima celebra su tercer aniversario y te invitan a celebrarlo con ellos.

Feria de discos en el Hotel Macarena desde las 11h hasta las 20h. Vinilos, singles, rarezas, descatalogados…

Swing en el Vinilo, a partir de las 20h. Ven a bailar. Ain´t nothing but a house party!

Recuerden que este lunes 15 de enero es considerado el Blue Monday. Según investigadores, es el día más deprimente del año. Reivindicar a New Order para calentar motores es un buen remedio ante el desmoronamiento.

This is ground control, Major Tom.