‘La Peste’, un sueño hecho realidad

“La Peste es un sueño hecho realidad”, así la define el director de la serie, Alberto Rodríguez, cuatro años después de que el germen de este proyecto empezara a merodear por su cabeza. Fue en 2014 cuando Alberto Rodríguez y Rafael Cobos comenzaron a pulir lo que hoy se ha presentado como “una de las grandes series” que “nada tiene que envidiar a las grandes series internacionales” en palabras del responsable de series de ficción de Movistar Plus.

“Todo comenzó en la barra de un bar cuando hablábamos de lo que sería estar en la Sevilla del siglo XVI (en aquel entonces capital comercial del mundo y puerta de América). Al principio tuve mis dudas porque no quería volver a hacer televisión, pero al escuchar la propuesta no lo dudé”, explicaba el director sevillano que vuelve a llevar a la capital hispalense al panorama nacional e internacional como ya lo hizo como ‘La isla mínima’ o ‘Grupo 7’. Rodríguez se muestra satisfecho y sincero ya que no niega “haber dudado mucho de la serie” aunque todo ha merecido la pena.

10 millones de presupuesto, más de 400 técnicos, más de 2000 figurantes, 130 localizaciones, 70 actores, 70 personas en el equipo de arte y cuatro años han bastado para que esta superproducción vea la luz en 6 episodios en los que se ha cuidado hasta el más mínimo detalle. Según Domingo Corral de Telefónica, “la Peste significa le perfección”, ya no sólo “en el resultado en pantalla sino en los contenidos transmedia”.

El alcalde Juan Espadas, que también ha estado en la presentación, asegura que “Sevilla no es sólo un escenario sino una protagonista más de la serie”. La Peste recrea la riqueza de la ciudad en su máximo esplendor pero también la pobreza, hambruna, inundaciones y epidemias que la asolaban.

Por su parte, el presidente de Telefónica, Miguel Gil Pérez, confirmó que habrá segunda temporada de ‘La Peste’ a la vez que vaticinaba los resultados del estreno de la serie: “Estamos convencidos de que ‘La Peste’ va a batir todos los récords y que va a ser difícilmente igualable”.

Durante la presentación Gil Pérez también defendió la apuesta de Movistar Plus por las series asegurando que el objetivo para el próximo año es lanzar una serie al mes.

Una ruta dorada

Ligada al estreno de la serie, se desarrolla ‘La ruta dorada de la peste’, un recorrido guiado e interactivo que invita a descubrir hasta finales de febrero en las calles de Sevilla una docena de localizaciones reales que guardan relación con la serie y con los personajes que también construyeron su historia.

La ruta forma parte de una macrointervención de arte urbano, compuesta por esculturas de taras doradas diseminadas por los distintos enclaves. Movistar ha editado un mapa impreso con las localizaciones que puede adquirirse gratis en las tiendas de esta empresa en Sevilla y en las oficinas de turismo.

Entre estos lugares, se encuentran la Cárcel Real, la Plaza de Molviedro, las gradas de la Catedral, la imprenta Cromberger, la calle Pureza y las inmediaciones del Castillo de San Jorge, además de la Casa de la Moneda, el Hospital de las Cinco Llagas, la Plaza del Cabildo y Casa Monardes. La ruta se completa en el edificio de Telefónica de la Plaza Nueva sevillana, donde se pueden observar trajes originales del rodaje.

Paralelamente, en la avenida de la Constitución habrá una exposición a pie de calle, interactiva y abierta, partiendo de la temática y la estética de la serie. Está integrada por 15 expositores impresos y tratados con pintura termocrómica negra que invisibiliza su contenido hasta que el calor del contacto de las manos del espectador revela su contenido, imágenes y textos.