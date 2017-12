Michael Jackson llega a Sevilla con un homenaje en Fibes

Michael Jackson volverá a sonar en Sevilla con el espectáculo homenaje ‘I Want You Back’ que acoge Fibes el próximo viernes 29 de diciembre.

Este viernes 29 de diciembre se estrena en Fibes el espectáculo ‘I Want You Back’, tras protagonizar el Primer Encuentro Anual con el legado de Michael Jackson en Madrid, con un total de 47 conciertos consecutivos en el Teatro Calderón.

El descubrimiento de la estatua a tamaño natural de Michael Jackson sobre el escenario dio el pistoletazo de salida a la cuenta atrás para el homenaje al Rey del Pop en Fibes. El icono del cartel anunciador de la ‘History World Tour II’ acompaña al espectáculo en forma de estatua a tamaño real, que podrá ser visitada en el hall del teatro por todos los fans que deseen hacerse una foto con el icono.

El espectáculo cuenta con una banda en directo, que reproduce con fidelidad la voz y el repertorio del artista, y un cuerpo de baile encabezado por uno de los mejores ‘impersonators’ o imitadores de Michael Jackson en el mundo, en un completo recorrido de casi dos horas de duración por los éxitos que fraguaron su leyenda y que le consagraron como el indiscutido Rey del Pop. La estatua de Michael Jackson ha viajado junto al espectáculo por todas las ciudades de la gira.

‘I Want You Back’ cuenta además con el respaldo del que fuera elegido representante del Rey del Pop ante los tribunales y custodio de su legado, Firpo Carr, que afirmó “Conocí a Michael lo suficiente como para ser su portavoz en el juicio, y puedo afirmar que le habría encantado éste espectáculo y que habría estado eternamente agradecido a todos los involucrados en su producción. Es casi como si me hubiera enviado a Madrid para decir ‘gracias’ en su nombre”.