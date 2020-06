Los planos históricos de Andalucía, en digital: así era Sevilla vista por los militares soviéticos

El Catálogo Digital de Cartografía Histórica de Andalucía se actualiza con 25.000 nuevas referencias. Entre ellas, los planos militares de Sevilla realizados por la cartografía soviética durante la Guerra Fría. Se incluyen archivos de la nobleza, colecciones particulares, Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, etc.

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) ha actualizado el Catálogo Digital de Cartografía Histórica de Andalucía con unas 25.000 nuevas referencias cartográficas, alcanzando las 155.282. Además, se ha mejorado la calidad de las imágenes que ofrece directa o indirectamente. Así, las imágenes de referencia en blanco y negro que ofrece en primera instancia se están sustituyendo por imágenes a color, o mejorando las que ya estaban disponibles. De este modo se ponen a disposición del uso público más de 50.000 reproducciones a color.

El Catálogo da acceso a los fondos digitales de archivos y bibliotecas de España y del resto de mundo que se encuentran disponibles a consulta y uso público. Esto permite acceder a la máxima calidad de las imágenes de los mapas que ofrecen dichos propietarios de la documentación. Muchos de estos enlaces son múltiples, ya que la recopilación de la cartografía histórica de Andalucía ha localizado ejemplares del mismo mapa en distintas bibliotecas.

Las novedades y mejoras incorporadas incluyen fondos de:

El Instituto Geográfico Nacional

El Instituto Geográfico Nacional es el organismo responsable de producir la cartografía de España desde su fundación en 1870 hasta la constitución del Estado de las autonomías. Su archivo topográfico conserva las minutas de las planimetrías, nivelaciones (altimetría) de los términos municipales y los planos de población de la mayoría de las ciudades y núcleos secundarios de Andalucía. Además, conserva ejemplares de las distintas ediciones de las hojas del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000. así como de otras series topográficas impresas y de cartografía derivada a distintas escalas y de una interesante colección de mapas antiguos en su biblioteca central. El Instituto tiene digitalizados todos sus fondos, que se pueden consultar y descargar de su catálogo digital.

Tanto su archivo como la biblioteca se catalogaron y digitalizaron en los primeros años de los trabajos de recopilación de la cartografía histórica de Andalucía y han estado disponibles en blanco y negro desde la primera versión del Catálogo Digital.

La cartografía militar: Guerra Civil, 2ª Guerra Mundial y la Guerra Fría

Entre las nuevas series cartográficas que se han incorporado, destacan las militares relacionadas con los conflictos bélicos o con la guerra fría más reciente. La primera es la cartografía a escala métrica (por primera vez) 1:100.000 que mandó levantar Napoleón en 1811. Un mapa que hubiese constado de unas 42 hojas, de las que sólo se tiene constancia de 11 entre hojas terminadas, sin terminar y minutas.

Durante la Guerra Civil Española se hicieron las ediciones especiales de las hojas del 1:50.000 que no se habían editado y necesitaban ambos ejércitos: las del ejército constitucional las elabora el Instituto Geográfico en 1938, mientras que las del ejército rebelde las levanta la brigada topográfica italiana que envía Musolini, 32 hojas de Andalucía cuya imagen digital nos ha cedido la cartoteca del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que conserva los originales procedentes de Italia. También se edita la Guia Militar de Carreteras de España en 1939 a escala 1:400.000.

La Geographical Section, General Staff (G.S., G.S.) del ejército del Reino Unido edita hojas a escala 1:50.000, 1:100.000 y 1:250.000 del territorio español, de las que de Andalucía sólo disponemos las de 1:250.000.

El III Reich edita el mapa 1:50.000 de todo el Estado Español entre 1940-1944, Spanien 1:50.000. Deutsche Heereskarte, del que algunas hojas llegan a tener hasta tres ediciones.

El U.S. Army Map Service, que se crea en 1941, aborda la ingente tarea de elaborar la cartografía de Europa y del resto de los territorios donde se desarrollaba la contienda mundial. El valor estratégico de Andalucía hace que sea uno de los primeros territorios del que se ocupe el nuevo organismo cartográfico. En primer lugar se editan dos series de fotomapas a escala 1:25.000 de la mayor parte de las costa del Mediterráneo, desde Conil a Málaga y desde Almería a Cartagena, mediante un vuelo de la RAF (Reino Unido) de 1941. Entre 1943 y 1944 se hacen dos ediciones a escala 1:50.000 (Series M-781 y M-787), de las que queda excluida solo la provincia de Huelva y gran parte de Almería, de la que solo se levantan las hojas del litoral, y en 1944 se hace la primera edición de la serie 1:250.000 (M-581) de la península Ibérica y en 1951 una segunda edición que se levanta en proyección UTM. Otras series militares incluidas en el catálogo son el mapa de carreteras 1:400.000 editado en 1943 y la de los planos de población, de la que se dispone de 12 ciudades andaluzas.

Más moderna es la cartografía soviética de Andalucía y del resto de España, resultado de la Guerra Fría entre las potencias militares y del valor estratégico de la península Ibérica, y más concretamente de Andalucía. El proyecto de la cartografía militar soviética internacional se inicia a mediados de los años cincuenta del pasado siglo, e incluye desde series regionales a cartografía urbana. El IECA ha hecho un notable esfuerzo por localizar y adquirir estas series, que se presentan por primera vez en el Catálogo Digital. Andalucía esta cubierta con 28 hojas del mapa 1:200.000 y 79 hojas del 1:100.000 (incluidas las hojas del Estrecho), y sólo se dispone de 5 hojas del 1:50.000 de la provincia de Almería. La cartografía urbana de Andalucía consta de 11 planos de 9 ciudades, ya que Cádiz y Jerez tienen dos ediciones. Las otras ciudades son Algeciras, Córdoba, Granada, Gibraltar-La Línea de la Concepción, Málaga, San Fernando y Sevilla.

Archivos de la Nobleza

Los fondos andaluces del Archivo Ducal de Medinaceli (Sevilla y Toledo) y del Archivo Ducal de Medina Sidonia (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz) se catalogaron a finales de los años 90 del siglo pasado y se podían consultar on-line desde la primera versión del Catálogo Digital. Las obras “El Arte de la Representación del Espacio. Mapas y planos de la Colección Medinaceli”, publicada en 2017, y la edición de “Archivo General Fundación Casa Medina Sidonia. Mapas, Planos y Dibujos de Andalucía. Guía Temática” concluida en 2018 se apoyan en los trabajos previos de catalogación de la cartoteca del IECA. No obstante, los trabajos previos a estas ediciones en ambos archivos han permitido localizar nuevos planos que se han catalogado, digitalizado e incorporado al Catálogo Digital; así, a las imágenes a color del Archivo Ducal de Medina Sidonia, disponibles desde 2015, ahora se han añadido unas 50 nuevas referencias con sus correspondientes reproducciones a color. Respecto al Archivo Ducal de Medinaceli, del que sólo se disponían de imágenes en blanco y negro, ahora se incorporan todas las imágenes a color que forman parte de la obra citada, así como la de los nuevos planos catalogados.

Colecciones de particulares

Entre las colecciones particulares cabe destacar la de Manuel Martín Bolaños (Biblioteca de la Universidad de Huelva) y la de Antonio Viñas de Roa. Son dos colecciones de distinto carácter, el primero es un ingeniero de montes que trabajó en el mapa forestal de la Provincia de Huelva que no se llegó a publicar, pero afortunadamente la familia conservó los manuscritos donde recogió la información gráfica en hojas municipalizadas (manuscritos a color) a escala 1:25.000, en las que se identifican las masas de vegetación arbóreas. La familia depositó el archivo del ingeniero en la biblioteca de la Universidad de Huelva, para que lo dispusiera al uso de los investigadores. La cartoteca del IECA asesoró en la consolidación de los mapas originales (papel plegado quebradizo), los catalogó y digitalizó para minimizar el riesgo a la hora de su consulta. La colección de Don Antonio Viñas de Roa es la recopilación de un coleccionista sobre el ámbito geográfico de la bahía de Algeciras, sus ciudades, Gibraltar, el Estrecho etc. Son mapas, planos, vistas, fotografías, etc. así como una interesante biblioteca con muchas ediciones ilustradas sobre el mismo tema. Tras su fallecimiento, sus herederos permitieron al IECA su inventario, catalogación y digitalización.

Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla dispone de un importante archivo histórico. Sus fondos tienen una inigualable colección de mapas y planos sobre la ciudad en general y, en particular, de sus barrios, calles, plazas, jardines, infraestructuras, etc. Desde hace unos años está realizando trabajos de digitalización de sus fondos que se van añadiendo al repositorio de Cartografía Histórica y de Planeamiento Histórico de su página web, donde hay que destacar también la digitalización de sus vuelos históricos fotogramétricos desde 1944, en su Visor de Vuelos Históricos de Sevilla. Junto a una serie de mapas de la ciudad a escala 1:2.000 y 1:500, se están incorporando planos de línea de las calles de Sevilla del último tercio del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX.

Repositorio de Cartografía Histórica de Andalucía

El pasado año se concluyó un trabajo para la creación de un repositorio de cartografía histórica de alta calidad. Se han seleccionado algo más de 1.200 mapas, planos y vistas, impresos y manuscritos. Todas estas reproducciones están incorporadas al Catálogo Digital pero a menor resolución para facilitar su consulta, así como la descripción de unos 200 mapas nuevos que se han localizado en dicho trabajo.

Mapa Topográfico de Andalucía 1:10.000 (MTA10) y 1:5.000 (MTA5)

La actualización del Catálogo Digital presenta la novedad de incorporar fondos del Archivo Cartográfico del IECA, donde se custodian las distintas series de mapas que se han producido en Andalucía desde que asume sus competencias en esta materia. La mayoría se conservan en su soporte analógico como originales manuscritos a color y otros como copias de seguridad en blanco y negro. Las primeras hojas (unas 15.000) no podían ser otras que las del Mapa Topográfico de Andalucía 1:10.000 y las del Mapa Topográfico del Litoral y Aglomeraciones Urbanas 1:5.000 que ya han cumplido treinta años desde que se dibujaron sus primeras hojas y que ahora se presentan individualmente e integras (ámbito y cartelas, a diferencia de las ediciones de los Mosaicos Ráster).

Las primeras hojas del MTA10 se terminan de delinear en 1987, aunque el proyecto había comenzado a prepararse al menos un año antes. Inicialmente se componía de 2.745 hojas (hasta que se abandona el sistema de referencia cartográfica ED50 por el europeo ETRS89) y su primera versión se concluye entre 1992-1993. A partir de esa fecha se procedió a su actualización con el propósito de completarla en cuatro años. De este modo se dividió el territorio de la Comunidad Autónoma en cuatro para poner al día las hojas de un cuadrante cada año. La última versión analógica se realiza con vuelos de 2001-2002 (como siempre, dibujada a mano con tintas plásticas y sobre poliéster indeformable).

Cada hoja puede tener dos, tres o cuatro versiones entre la primera y la última fecha, no obstante hay algunas hojas de las que no se han conservado todas, debido a que durante un tiempo la actualización se hacía sobre el mismo original de la versión anterior. Se tuvo la precaución de hacer copias en blanco y negro sobre poliéster, pero fueron las que se mantuvieron al uso y de las que se obtenían las copias en papel, por lo que estos ejemplares acababan deteriorados y dejaban de tener utilidad cuando quedaban desfasados con las nuevas versiones. Cuando se comenzó a preparar la incorporación del MTA10 al Catálogo Digital, se realizaron distintas gestiones para localizar las hojas que faltaban, de las que se consiguieron algunas entre los fondos de la Consejería de Agricultura o en la Universidad Sevilla (Biblioteca de Geografía). Por esta razón, en las consultas se pueden mostrar hojas vacías advirtiendo que falta dicho ejemplar.

Junto a la serie básica del MTA10 hay otra previa que se denomina Mapa Topográfico de Andalucía por Términos que, como indica su título, sólo se representa el ámbito de dicho municipio y el resto de la hoja aparece en blanco. Esta serie se inicia en 1981, cuando se asumen las competencias en materia de cartografía y se produce para los planes urbanos que se estaban redactando. Hasta 1984 se observa una transición en el formato de la hoja (disposición del ámbito, las cartelas o la expresión de su identificación) hasta que se fija en el de la serie básica en las hojas de 1986. Por último citar la serie menor del MTA10 del Área Metropolitana de Sevilla de la que hay dos versiones: 1982 y 1984.

Las zonas sometidas a una dinámica de transformaciones continuas y a una intensa ocupación del territorio se levantan a escala 1:5.000 y constituyen el Mapa Topográfico del Litoral de Andalucía y Aglomeraciones Urbanas cuya primera versión se concluye en 1992 y, al igual que el MTA10, se estableció un plan de actualización cuatrienal. En 1995 se concluye la segunda y última versión. Del MTA5 se hace también una serie del Área Metropolitana de Sevilla de la que hay dos versiones 1984 y 1988. Por último, hay una serie de la Consejería de Agricultura y Pesca del MTA5 1984-1985 del Plan de Explotación Marisquera y de Cultivos Marinos de la Región Suratlántica (PEMARES).