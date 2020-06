La Bienal de Flamenco contará con 51 espectáculos y tendrá un avance en agosto

La XXI Bienal de Flamenco ha presentado en la mañana de hoy una programación de 51 espectáculos que volverán a situar a Sevilla como capital mundial del flamenco. El Ayuntamiento de Sevilla, con la colaboración de otras administraciones como la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía, refuerza así este año su compromiso con el flamenco y con el sector de la cultura como pieza fundamental para lograr la reactivación social y económica de la ciudad.

La Bienal de Flamenco contará con 51 espectáculos que se desarrollarán principalmente en el mes de septiembre pero que, por primera vez y dentro de las necesidades de adaptación a las circunstancias sociales y económicas tras la crisis sanitaria, contará también con un ciclo de espectáculos durante los fines de semana del mes de agosto al aire libre en el Monasterio de San Jerónimo.

Más del 80% de los espectáculos serán estrenos absolutos y tendrán como escenarios inmuebles de valor patrimonial donde se puedan cumplir las medidas sanitarias, así como espacios abiertos. Los escenarios elegidos, además del Monasterio de San Jerónimo son: Teatro Lope de Vega, Teatro Central, Real Alcázar, iglesia San Luis de los Franceses, Pabellón de Marruecos (sede de la Fundación Tres Culturas) y Monasterio de la Cartuja (sede del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, de la Universidad Internacional de Andalucía y del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico). Todos ellos con aforos adaptados y con posibilidad de cumplir todas las medidas de seguridad.

El director de la Bienal de Flamenco, Antonio Zoido, fue el encargado de detallar una programación que vuelve a reunir artistas de primer nivel en las tres disciplinas del flamenco como José Valencia, Farruquito, El Pele, Antonio Canales, Inés Bacán, Dorantes, Tomás de Perrate, Rocío Molina, Israel Galván, Andrés Marín, la Tremendita o Patricia Guerrero. Además de contar con la savia más nueva del flamenco como María Terremoto, El Granaíno, David Coria y David Lagos o Andrés Barrios.

Un verano flamenco en el Monasterio

En esta XXI edición de la Bienal de Flamenco el ciclo que estaba previsto para el Teatro Alameda en septiembre se adelanta al mes de agosto. Será una programación que ocupará los viernes y sábados. Para ella, se ha elegido el Monasterio de San Jerónimo de Buenavista, enclavado en el barrio de San Jerónimo. La Bienal lo rescata como ya lo hiciera en las primeras ediciones para ser enclave escénico excepcional, ahora, en las noches de verano.

El Monasterio acogerá el flamenco más experimental en el que trabajan un buen número de músicos jóvenes que ligan a este arte las propuestas más vanguardistas en espectáculos sonoros y visuales.

Del 7 al 29 de agosto, la Bienal ofrecerá a cielo abierto propuestas sonoras y escénicas en lo que vendrá a ser una Bienal expandida en el tiempo y en el espacio, al sumar además en esta edición el Pabellón de Marruecos y el Monasterio de la Cartuja como nuevos lugares flamencos. De esta forma, se contará el 7 de agosto con Diego Villegas, músico multi-instrumentista nacido en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz.

El segundo fin de semana contará, el 14 de agosto, con un auténtico recital de guitarra a cargo de Rycardo Moreno. Su obra ‘De barro’ estará repleta de cantiñas, rondeñas, bulerías y farrucas, entre otros palos flamencos. El 15 de agosto se reserva la noche Raúl Cantizano. Su segundo trabajo discográfico en solitario lleva por título ‘Zona acordonada’, siendo la guitarra flamenca nuevamente la protagonista absoluta. Será un espectáculo escénico, visual y performático.

El tercer fin de semana se abrirá con ‘Artomático’. Será el 21 de agosto. ‘Artomático’ es un proyecto en el que se funde la electrónica más vanguardista con géneros como el flamenco en un permanente diálogo con la experimentación. Presentará ‘ElectroFlamenco’. Sin duda, será una novedosa cita escénica y sonora. El 22 será el día de Los Voluble. Inspirados por el movimiento “free party is not a crime”, Los Voluble presentarán ‘Flamenco is not a crime’, una propuesta en la que el flamenco y la electrónica se vuelven a cruzar con la cultura crítica y el political remix vídeo. Pedro y Benito Jiménez llevan más de dos décadas comprometidos con la experimentación, la remezcla, el live cinema y el folclore digital.

Para cerrar este veraniego mes en la ciudad, el 28 será el turno de la agrupación Califato ¾, banda de folclore andaluz. ‘LÂ TREÇE PUERTÂ’ es el nombre elegido para su espectáculo en el que, mediante un recorrido por las puertas que tuvo la ciudad de Sevilla, se realizará un viaje a través del tiempo por su pasado y su presente. El domingo 29, Gualberto se convertirá en un ‘Duende eléctrico’ cerrando las actuaciones en el Monasterio de San Jerónimo.

Todos los conciertos programados en el Monasterio comenzarán a las 22.00 horas. Las entradas tendrán un precio único de 20 euros.

El mes de septiembre y los primeros días de octubre en la Bienal desde:

El Teatro Lope de Vega

El Ballet Flamenco de Andalucía, en la noche del 5 y en el Teatro Lope de Vega, abrirá el mes de septiembre. La formación cuya dirección corre a cargo de Úrsula López, bailaora y coreógrafa cordobesa pondrá en escena la obra XXV Aniversario-Ballet Flamenco de Andalucía.

El Lope de Vega acogerá 15 conciertos repletos de grandes nombres en el cante y el baile flamencos. Así, además del Ballet Flamenco de Andalucía, el cantaor José Valencia subirá al escenario el 7 de septiembre para presentar desde La alta torre. Le seguirá Farruquito con su espectáculo Desde mi ventana el día 9.

Para el director artístico, coreógrafo y bailarín, Jesús Carmona, se reserva el 11 de septiembre. Su creación ‘El Salto’, nace de un hecho personal en el que se cuestiona la relación con la masculinidad del siglo XXI, tanto por parte del hombre como de la mujer. Cuenta con la coproducción del Teatro Sadler’s Wells, Flamenco Festival USA, Centro Coreográfico del Canal, Gachi Pisani Producciones y Compañía Jesús Carmona.

María Terremoto propone ‘Poesía eres tú’. Será el 13 de septiembre. Dos días más tarde, el 15, el cantaor El Pele tomará protagonismo en el Lope con ‘A sangre’.

Nuevamente el baile flamenco inundará el recinto del teatro con Antonio Canales, bailaor sevillano que vuelve a la Bienal con ‘Torero & Sevilla a compás’ el 17 de septiembre. Una doble sesión que aúna, por una parte, la danza flamenca y el mundo del toro; y por otra, el tributo que brinda a la figura de Antonio Machado.

El cante se hará protagonista indiscutible en las siguientes jornadas. Tomás de Perrate presentará ‘Tres golpes’ el 19 de septiembre, y le seguirá el 21 El Granaíno con ‘Maestros’ rememorando las figuras de Chocolate, Fosforito y Enrique Morente.

Trío Arbós y Rafael de Utrera subirán el telón el 23 de septiembre para embarcarse en las ‘Travesías’. Inés Bacán, la cantaora de Lebrija evocará las ‘Memorias de una superviviente’ el 25 de septiembre; y Rancapino Chico, el niño que comenzó a cantar flamenco puro a los cinco años, ofrecerá el 27 un recital de cante bajo el título de ‘Una mirada al pasado’. La Tremendita con su espectáculo ‘RT (Tremenda)’, como flamenca del siglo XXI y forjada en el cante de su padre rasgará su guitarra eléctrica ofreciendo al auditorio su voz personalísima el 29 de septiembre.

Ya en el mes de octubre habrá un momento para la danza de la mano de Olga Pericet en ‘Un cuerpo infinito’. Finalizará la programación del Teatro Lope de Vega con Estrella Morente que pondrá en escena ‘Morente & Carbonell’, rindiendo honor a una saga flamenca y a los apellidos con arte de los que puede presumir. Estas dos citas serán respectivamente los días 1 y 4 de octubre.

Los conciertos programados en el Teatro Lope de Vega comenzarán a las 20.30 horas. Las entradas oscilarán entre los 10 euros de la Butaca Paraíso Lateral a los 30 euros de la Butaca de Patio, Platea o Palco Central.

En el Teatro Central

Las actuaciones en este escenario de la Isla de la Cartuja comenzarán el día 6 de septiembre con la bailaora Rocío Molina y un diálogo entre la danza y la guitarra flamenca, a manera de trilogía en un programa doble, con piezas que darán lugar a una de las creaciones más originales en esta edición bajo el complejo título de ‘Inicio (Uno) y Al fondo Riela (Lo otro del Uno). Extracto de trilogía de la guitarra’. Esta creación cuenta con la coproducción de Teatros del Canal de Madrid, Scène National du sud-Aquitaine (Francia), Teatro Nacional de Chaillot y Teatro de Nîmes.

Le seguirá Fernando Romero el 8 con Diálogos del tiempo, paisajes entre Debussy, Ravel y Stravinski desde el prisma del baile flamenco, y Anabel Veloso presentará su creación el 10 de septiembre a la que ha llamado ‘Oro sobre azul’.

La Compañía Flamenca La Lupi desembarcará el 12 de septiembre para mostrar un ‘Lenguaje oculto’ con la dirección escénica de Juan Dolores. Y la de María del Mar Moreno llega el 14 de septiembre con ‘Memoria viva’. Choni Compañía Flamenca el 16 propone romper esquemas y presentar una dualidad en la que se encuentra a cada momento. ‘Cuero/Cuerpo’ es el título de su última creación. María Moreno con su producción llamada ‘More (no) More’ sube al escenario el 18 de septiembre. Dos días más tarde lo hará Lucía La Piñona con su obra ‘Abril’.

‘¡Fandango!’ es la coproducción que la Bienal de Flamenco mantiene con el Teatro Nacional de Chaillot. David Coria y David Lagos presentarán una obra excepcional con un hondo contenido donde la emoción y el sentimiento se ligan para conformar una experiencia de vida, casi desgarradora. Será el 22 de septiembre.

Mercedes de Córdoba, la bailaora que comenzó con tan solo cuatro 4 años y que ha trabajado en grandes compañías como la de Javier Latorre o Yerbabuena, quiere mostrar su ‘Ser, ni contigo ni sin mí’ en la Bienal, y lo hará el 24 de septiembre. Leonor Leal el 26 ofrecerá ‘Loxa. Estampas y bailes a partir de los experimentos radiofónicos de Juan de Loxa’. Y Ana Morales se mostrará el 28 ‘En la cuerda floja’.

Cerrará este ciclo de conciertos en el Central Israel Galván & LE CIRQUE ROMANES el 2 de octubre con ‘Gatomaquia o Israel Galván bailando para cuatro gatos’.

Los conciertos programados en el Teatro Central comenzarán a las 21 horas. Las entradas tendrán un precio único de 25 euros.

En el Real Alcázar

El Palacio Real, a la vera de la Catedral de Sevilla y uno de los monumentos más visitados de la ciudad acogerá diez conciertos a lo largo del desarrollo de la Bienal donde el piano, la guitarra e incluso el arpa serán los instrumentos invitados.

El piano inaugurará con notas flamencas la programación en el Alcázar en las noches de Sevilla, y se dejará tocar por las manos de Pedro Ricardo Miño para un ‘Universo Jondo’ el 17 de septiembre. La guitarra flamenca aparecerá como instrumento central las dos siguientes jornadas con Javier Patino y ‘Deja que te lleve’ el 18, y el 19 con Manuel de La Luz que interpretará ‘Mi clave’.

Andrés Barrios el 24 de septiembre será toda una sorpresa como joven artista original. Barrios es pianista de Utrera, que asombra por su buen gusto y precocidad mezclando elegantemente el flamenco, el jazz y los ritmos latinos. Su propuesta lleva por título ‘Universo Lorca’.

Daniel Casares presenta el 25 de septiembre su octavo trabajo, intimista y personal, y en el que el virtuosismo y la lírica se exhiben en su máximo esplendor. ‘Guitarrísimo’ es el título.

José Acedo con su disco Triana D. F. Distrito Flamenco recoge diferentes formas de entender el acervo flamenco del barrio de Triana. Tres generaciones de artistas se dan la mano en su guitarra, que recorre, con vibrantes armonías, palos que van desde la bulería hasta la soleá. Subirá al escenario el 26 de septiembre.

Antonio Rey, otra de las figuras más representativas de la guitarra flamenca actual, el 30 de septiembre ofrecerá un concierto bajo el título de ‘Flamenco sin fronteras’. Y una de las más jóvenes promesas, José del Tomate, traerá sones de Almería el 1 de octubre desde una ‘Plaza vieja’.

Irán finalizando los conciertos en el Real Alcázar con las cuerdas del arpa de Ana Crismán en ‘Soníos’ del arpa negra el 2 de octubre, y con el guitarrista Dani de Morón, se cerrará definitivamente un día más tarde las puertas del Palacio con ‘Creer para ver’.

Todos los conciertos en el Real Alcázar comenzarán a las 22 horas. Las entradas tendrás un precio único de 30 euros.

En la iglesia de San Luis de los Franceses:

Esta joya del Barroco enclavada en la calle San Luis de Sevilla viene siendo, en las últimas ediciones, un lugar de altísimo valor patrimonial para escuchar y sentir el flamenco de la Bienal. El violagambista Fahmi Alqhai junto a la bailaora Patricia Guerrero se encontrarán en ‘Los Paraísos Perdidos’, creación concebida como una fantasía histórica sobre la evolución de la danza partiendo de las danzas negras e indias hasta llegar a la danza más estilizada. Una interpretación con gran licencia artística y estética, sin búsqueda de raíces. La cita tendrá lugar el 16 de septiembre. Para el 30 se deja espacio al piano flamenco, siempre elegante, de Dorantes. Deleitará con un estreno mundial de su próxima obra ‘Identidad’

Los conciertos en San Luis comenzarán a las 21 horas. Las entradas tendrán un precio único de 30 euros.

En el Monasterio de La Cartuja:

El Monasterio de Santamaría de Las Cuevas en la Cartuja acogerá una nueva propuesta, como siempre, sorprendente del creador Andrés Marín. La vigilia perfecta contempla un conjunto de micro-piezas de danza que serán ejecutadas por las dependencias del monasterio en las denominadas horas canónicas, desde antes del amanecer hasta la hora de completas en un espectáculo abierto al público. Todo el proceso será documentado y filmado y constituirá una obra de arte visual.

El espectáculo tendrá lugar a las 21 horas del 3 de octubre. Las entradas tendrán un precio único de 25 euros.

En el Pabellón de Marruecos (Fundación Tres Culturas):

Como novedad en esta edición se suma una programación que nace de la colaboración que la Bienal de Flamenco mantiene con la Fundación Tres Culturas. Con el propósito de acercar el conocimiento del folklore entre países mediterráneos se desarrollarán una serie de conciertos que tendrán lugar en el actual Pabellón Hassan II, conocido como Pabellón de Marruecos en la Exposición Universal de Sevilla.

Serán los días 14 y 21 de septiembre a las 21 horas respectivamente con Berk Gürman y su espectáculo De Anatolia a Andalucía y Alaa Zouiten y Mona Boutchebak con ‘Aficionado’, que mezclará las dos culturas musicales para hacer solo una.Las entradas tendrán un precio único de 12 euros. Su entrada será únicamente por Internet.

El Streaming, la vía para llegar a la otra parte del mundo

La Bienal cuenta con un importante público extranjero que se desplaza cada dos años de manera concreta para asistir a los espectáculos y actividades programados. Francia, EEUU, Japón, Alemania e Italia, entre otros países, aportan más del 30 % de los espectadores. Pensando en todos aquellos amantes del flamenco que, por la situación en la que nos vemos inmersos de crisis sanitaria mundial, les es imposible el desplazamiento a la ciudad de Sevilla, se elegirán espectáculos en las disciplinas de cante, baile y toque flamencos para que de forma abierta, gratuita y en bien directo o en diferido puedan disfrutar de una experiencia telemática en la que el binomio Sevilla y la Bienal se mostrará al mundo como referente de ciudad patrimonial y ciudad del flamenco por antonomasia.

La selección de espacios se realizará teniendo en cuenta su gran valor patrimonial y arquitectónico. No en vano son espacios de singular belleza sevillana: el Real Alcázar, la iglesia de San Luis de los Franceses, el Monasterio de la Cartuja, y el propio Lope de Vega. De la misma forma, los espectáculos que podrán ser transmitidos vía streaming serán minuciosamente escogidos con el único propósito de poder satisfacer los gustos musicales de los amantes del flamenco y en los que las disciplinas de cante, baile y toque queden representadas.

La venta de localidades

La venta de entradas estará disponible próximamente a través de varias vías y primando la venta online que se podrá realizar bien a través de la página web de la Bienal de Flamenco (www.labienal.com), de la del ICAS (www.icas-sevilla.org) o la del Teatro Lope de Vega (www.teatrolopedevega.org)

Los precios de las entradas oscilan entre los 10 euros de la Butaca Paraíso Lateral del Teatro Lope de Vega a los 30 euros de la Butaca de Patio, Platea o Palco Central en el mismo recinto, San Luis y Alcázar.

Asimismo, se podrán adquirir entradas en las Taquillas del Teatro Lope de Vega, sito en la avenida de María Luisa s/n de Sevilla con horario en julio y agosto, de lunes a viernes de 9 a 14 horas. Martes y miércoles de 17 a 20 horas. Cerrado sábado, domingo y festivos. A partir de septiembre, de martes a sábado de 11 a 14 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Y el mismo día del espectáculo en el espacio escénico desde una hora antes y siempre que quedasen localidades disponibles.

Se contempla un descuento del 15% por venta anticipada en las entradas adquiridas hasta el 31 de julio de 2020. Más información próximamente en la página web de la Bienal de Flamenco (www.labienal.com).