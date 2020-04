La música internacional recauda 128 millones de dólares para luchar contra el Covid19

Paul McCartney, Luis Fonsi, Ophra Winfrey o SuperM, entre el elenco de más de un centenar de artísticas de la música, el cine y la televisión que ayer rindieron homenaje a todos los profesionales que nos hacen el confinamiento y la superación de la crisis más llevaderos.



Tan solo unos días después de que Trump anunciara la retirada de la aportación de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, más de ocho horas de concierto orquestado por Lady Gaga y Global Citizen, han conseguido unir los 5 continentes bajo el lema #TogetherAtHome con el fin de aportar toda la recaudación del evento al fondo de solidaridad de la OMS para combatir al coronavirus.

Un pasa calles televisado, un show a gran escala, una maratón de buena música y mensajes de esperanza sin apenas interrupción. Desde casa, destino; nuestros hogares. En eso consistió el macroconcierto organizado por Lady Gaga, la plataforma ciudadana Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud (OMS) que ayer, solo en redes sociales, convocó a más de un millón de personas de todas partes del planeta bajo el lema #TogetherAtHome.

El propósito era el de homenajear a todos los trabajadores (sanitarios, transportistas, cuidadores, empleados de supermercados, voluntarios, etc.) que, en cada rincón del planeta, con su labor, salvan vidas y acompañan en tantos y tantos sentimientos. Y se consiguió, no solo por su impacto en seguimiento del LIVE, sino porque se recaudaron 127’9 millones de dólares americanos para el fondo solidario de la OMS.

El recuerdo de McCartney de su madre, de profesión enfermera, con una versión para la ocasión de Lady Madonna…

I’m still waiting de un Elton John siempre reivindicativo…

Heroes on the frontlines, this song is for you ❤️ Let’s all join @Eltonofficial in thanking frontline workers for protecting us during the pandemic. #TogetherAtHome pic.twitter.com/aPGpsAWw1O

