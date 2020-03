Películas online gratis para pasar la cuarentena

La crisis del coronavirus conlleva a unir esfuerzos y ser solidarios. Quedarse en casa es una responsabilidad y obligación. Para amenizar estos días, las redes sociales y diferentes plataformas están dejando pasatiempos. Ya ayer, te dejamos en Sevilla Actualidad una recomendación de museos online. Radio Televisión Española ha ofrecido una serie de peliculas online y gratis para poder disfrutar con la familia, compañeros de domicilio o solo en casa.

Te dejamos el listado de las películas, desde comedia hasta cine familiar. Pueden verse online directamente en este enlace.

Cine familiar: Anacleto, agente secreto

Ya que tenemos a los niños sin cole, y aunque no sean vacaciones, aprovechemos el ratito en el que nosotros no tenemos que teletrabajar y ellos no tienen que hacer deberes para ver la película Anacleto, agente secreto. Merece la pena no sólo porque la protagoniza Quim Gutiérrez. Es que comparte pantalla con Imanol Arias…¡juntos os harán reír!

Comedia: Embarazados

Necesitamos desconectar un poco del Estado de alarma y reírnos con una buena comedia. Lo conseguirás con Embarazados. Paco León y Alexandra Jiménez son una pareja cerca de los 40 que decide tener un hijo. Y todo son problemas. Médicos y sociales… Pero en clave de humor:

Vivir es fácil con los ojos cerrados

Antonio es un profesor que utiliza las canciones de los Beatles para enseñar inglés en la España de 1966. Cuando se entera de que su ídolo, John Lennon, está en Almería rodando una película, decide viajar hasta allí para conocerle y hacerle una inusual petición.

La locura de Álex de la Iglesia: Mi gran noche

Protagonizada por Blanca Suárez, Pepón Nieto y Raphael, Mi gran noche es una de las grandes locuras del director de cine Álex de la Iglesia. A José lo envía la ETT a un pabellón industrial de las afueras de Madrid para trabajar en la grabación de una gala especial de Nochevieja. Alphonso, la estrella musical, es capaz de todo para asegurarse que su actuación tendrá la máxima audiencia.

El olivo

Tierna, con moraleja. Así es la historia de Javier Gutiérrez y Anna Castillo en El olivo: lma tiene 20 años y trabaja en una granja de pollos en Castellón. Su abuelo es la persona que más le importa del mundo, pero ha dejado de hablar y ahora también de comer. Alma decide recuperar el olivo que la familia vendió sin su consentimiento.

Risas feministas: Nacida para ganar Victoria Abril, Cristina Castaño y Alexandra Jiménez protagonizan Nacida para ganar: La vida parece anclada en el tiempo para Encarna en Móstoles, su ciudad. El mismo trabajo desde la adolescencia, el mismo novio, y pocas perspectivas de que la cosa pueda cambiar. Al reencontrarse con María Dolores, su inseparable amiga en el instituto, su vida da un vuelco.

La sensibilidad de Truman Javier Cámara y Ricardo Darín nos cuentan esta dura y conmovedora historia: Julián recibe la visita inesperada de su amigo Tomás que vive en Canadá. Los dos amigos, junto a Truman, su perro fiel, compartirán a lo largo de cuatro intensos días, momentos emotivos y sorprendentes, provocados por la difícil situación que está atravesando Julián.