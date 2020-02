Un concierto por la inclusión social de los Menas en el Auditorio Box Cartuja

La iniciativa ha recibido la declaración de buenas practicas por parte de las Naciones Unidas, para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El próximo 27 de Febrero a las 20:30 de la tarde, más de 60 músicos de edades comprendidas entre los 7 y los 80 años que pertenecen a las Orquesta Inclusivas de Andalucía, ofrecerán un concierto en el Auditorio Box Cartuja. Conducidos por el prestigioso director musical y pianista, Pedro Vázquez, interpretarán un programa compuesto por diversas piezas musicales extraídas de las bandas sonoras más conocidas de la historia del cine y la TV como Juego de tronos, Cinema Paradiso o La vida es bella, y lo harán por una buena causa; recaudar fondos para un proyecto común entre la Fundación Andalucía Tecnológica Funddatec, y la Fundación SAMU, entidad que trabaja en la atención integral a personas de especial vulnerabilidad, como es el caso de los menores no acompañados de Sevilla, que también tocarán con la orquesta.

No existen límites, ni fronteras ni diferencias de edad, raza, extracto social, sexo o nacionalidad entre los miembros de las Orquestas Inclusivas de Andalucía compuestas por profesores, alumnos y músicos aficionados. La música no es el fin, es el medio para conseguir un objetivo mucho más ambicioso, un lugar de encuentro desenfado donde disfrutar haciendo música. Eso es lo más importante, lo que no quita para que se busquen siempre las máximas cotas de calidad y excelencia. El director e ideólogo de las Orquestas inclusivas de Andalucía, Pedro Vázquez, ideó este proyecto hace ya 8 años.

La semilla se plantó en la orquesta de Proyecto LUNA, el acrónimo de “Lenguaje Universal para Niños Artistas” cuyo objetivo se centra en transmitir a la sociedad los valores de una educación musical basada en la calidad y la innovación educativa, que incluye la música, práctica instrumental, expresión corporal y artes plásticas para niños y niñas en edad escolar.

Esos mismos niños han ido creciendo, aprendiendo, evolucionando en sus competencias y técnicas, desarrollando otras formaciones más exigentes en la música que interpretaban y ahora, pasados los años, continúan con el compromiso de ayudar a los músicos más jóvenes e inexpertos. Por eso “buscamos la aceptación de la diversidad como una riqueza de la comunidad en la que todos somos susceptibles de ser integrados”, asegura Vázquez. Este proyecto no sería posible si el apoyo la Fundación Andalucía Tecnológica (Funddatec), una entidad sin ánimo de lucro que promueve la Economía Circular y la Agenda 2030 a través de la aplicación de métodos innovadores y de las nuevas tecnologías para obtener la mejora de las necesidades básicas y condiciones de vida de las personas, con especial atención a los colectivos en riesgo de exclusión.

En las Orquestas Inclusivas de Andalucía no existen criterios previos de selección. Todo aquel que lo desee puede participar, tocando en orquestas de diferentes niveles. Es un sistema de orquestas, en el que a medida que el intérprete va evolucionando en sus capacidades musicales, va tocando en una orquesta u otra, pero sin perder de vista el objetivo más importante de todos; “que desde el primer día una persona puede disfrutar de tocar en Orquestas Inclusivas”. Ladiversidad en este proyecto es global, es decir, todas las personas son susceptibles de ser incluidas por alguna causa. “Normalizamos así los problemas físicos, psicológicos, congénitos y espirituales de las personas. Tener un problema de salud, salvo que evite que puedas tocar un instrumento o trabajar en equipo, no es una circunstancia excluyente”, asegura su director. Por esa razón, algunos menores no acompañados de los centros de Sevilla, también formarán parte de la Orquesta, en esta ocasión tan especial.

Pedro Vázquez, Presidente de la Federación Andaluza de Juventudes Musicales, miembro del Consejo de Dirección de Escuela Creativa de Andalucía y director de la Orquesta Metropolitana de Sevilla, está firmemente convencido de que el Arte y la Cultura son un verdadero motor de cambio social y una herramienta eficaz para llevar a cabo los Objetivos de Desarrollo Sostenible que debemos alcanzar dentro de la Agenda 2030, una filosofía que comparte la Organización de las Naciones Unidas que ha otorgado a este proyecto musical la declaración de buenas practicas para conseguirlos. El Arte y la Cultura, según Vázquez, son una herramienta óptima como agentes educadores y sensibilizadores, a la par que desarrolladores de la creatividad y del pensamiento crítico. Por todo eso estamos convencidos de que “Otro Mundo es Posible”.