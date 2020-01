Momentos emotivos y fuerte protagonismo andaluz: así han sido los Goya

El «¡Viva Andalucía!» de Benito Zambrano ponía este sábado el punto emotivo a la presencia andaluza en los Goya. Belén Cuesta, sevillana de nacimiento, se ha hecho finalmente con el galardón a Mejor actriz protagonista, por su actuación en ‘La trinchera infinita’. Otro andaluz, el malagueño Antonio Banderas, ha conseguido el equivalente masculino.

La gran premiada de la noche ha sido ‘Dolor y gloria’, de Pedro Almodovar, con siete de los 16 galardones a los que optaba, incluyendo Mejor Película y Mejor dirección. Belén Cuesta, nacida en Sevilla y criada en Málaga, que solo había estado nominada, se ha alzado con el de Mejor actriz protagonista, por ‘La trinchera infinita’ y el tambien malagueño Antonio Banderas ha obtenido el de Mejor actor protagonista, por ‘Dolor y gloria’, que se suma al Goya de Honor que recibió en 2014.

‘Dolor y gloria’ aspira también al Oscar a mejor película internacional, al que llegaría con galardones de mano de la gala de este sábado en las categorías de montaje, guión original, actriz de reparto (Julieta Serrano), actor protagonista (Antonio Banderas), música original, mejor dirección y mejor película.

Una de las películas que llevaba protagonismo sevillano a las nominaciones de esta edición de los Goya, ‘Intemperie’, del lebrijano Benito Zambrano, ha obtenido dos premios, a Mejor guión adaptado y a Mejor canción, que ha logrado Ruibal. Zambrano ha recogido el primero de ambos con un «¡Viva Andalucía!», tras un alegato por el cine español, o de este «país de países». Zambrano ha cerrado con un «Viva nuestra Pepa Flores, vivan los ojos de Marisol, viva el cine español o de este país de países, me da igual, y viva Andalucía».

Pepa Flores, Marisol, ha sido otra de las grandes protagonistas, pese a no estar presente físicamente en la gala. Su Goya de Honor lo han recogido sus tres hijas, María Esteve, Celia Flores y Tamara Gades, en uno de los momentos más emotivos de la noche. «Querida mamá, querida Pepita, disfrútalo desde ese lugar en calma que has querido y tanto te ha costado», ha sido el mensaje de María desde el escenario; «Hace más de 30 años que nuestra madre tomó la firme decisión de bajarse de los escenarios y apartarse de los focos y platós para siempre. Hoy, emocionada, contenta y súper agradecida a la Academia y a los compañeros y sus mensajes bonitos de estos días, no se lo está perdiendo desde una televisión grande y un lugar tranquilo».

Amaia Romero ha logrado emocionar también con su interpretación de la Canción de Marisol, una de las actuaciones más esperadas de la gala.