Marisol no recogerá el Goya de Honor

Hoy es la fiesta del cine español y mi hermana Celia y yo no podemos estar más orgullosas de representar a mi madre y recoger en su nombre ese reconocimiento tan bonito que con tanto cariño le otorga la academia y que tanta ilusión le hace, que es el Goya de honor. Felicidades Pepita! Te lo mereces! . . #premiosgoya2020 #goyadehonor #cineespañol @academiadecine