2020, un año dedicado a la literatura de la memoria y el pensamiento

El filósofo Emilio Lledó, el periodista Manuel Chaves Nogales y la novelista y diplomática Isabel Oyarzábal serán los protagonistas del homenaje que realizará el Centro Andaluz de las Letras (CAL) en 2020.

El filósofo Emilio Lledó, el periodista Manuel Chaves Nogales y la novelista y diplomática Isabel Oyarzábal serán los protagonistas del homenaje que la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, a través del Centro Andaluz de las Letras (CAL), dedicará a la memoria de estos autores durante 2020. Las letras andaluzas amplían así su territorio más allá de la novela y la poesía incorporando el mundo del pensamiento, el periodismo y la diplomacia literaria dentro de su campo de estudio y difusión.

Emilio Lledó (Sevilla, 1927), destacado sabio andaluz por sus reflexiones sobre el mundo de la palabra y la literatura, será el Autor del Año 2020, siendo la primera vez que el Centro Andaluz de las Letras designa a un filósofo para este homenaje. Con este galardón, la institución, dedicada al mundo de la creación literaria y el fomento de la lectura en Andalucía, valora el papel fundamental de este pensador andaluz en la defensa de la educación y las humanidades.

Isabel Oyarzábal.

En torno a este autor, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico realizará un programa de actividades que girará en torno a su figura y su obra. En primer lugar, se impartirán unas jornadas dedicadas a Lledó, en las que participarán especialistas con una relación directa con el autor y con su obra. Lecturas monográficas, la edición de una antología, la celebración del Día Internacional del Libro -el 23 de abril- son algunas de las actividades previstas.

Además, se pondrá en marcha una exposición pedagógica sobre el autor que recorrerá todas las provincias andaluzas. La muestra vendrá acompañada de un catálogo que recorrerá de forma más extensa la vida y obra de Emilio Lledó con estudios y análisis a cargo de especialistas.

Emilio Lledó es uno de los grandes pensadores actuales, un intelectual de referencia que ha impartido clases en las universidades de Heidelberg, La Laguna, Barcelona y Madrid. Es miembro de la Real Academia de la Lengua y ocupa el sillón ele minúscula. Cuenta con los premios Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, el Nacional de las Letras Españolas y, además, es Hijo Predilecto de Andalucía, entre muchos otros.

Autor de libros fundamentales como ‘Filosofía y lenguaje’, ‘La memoria del logos’, ‘El silencio de la escritura’, ‘El surco del tiempo’ o ‘Los libros y la libertad’, Emilio Lledó siempre ha reivindicado la memoria colectiva guardada en los libros, la memoria que nos conecta con los grandes hombres del pasado y que permite que cada generación no empiece desde cero sino con todo el bagaje de los que pensaron antes. «Si no tuviéramos memoria, no sabríamos quiénes somos», afirma el filósofo andaluz.

Por otro lado, el periodista Manuel Chaves Nogales será el Clásico Andaluz de 2020. Un personaje rescatado del olvido en los últimos años y que se ha convertido en un referente de la España intelectual. Un autor que, a partir del periodismo, supo construir un edificio de defensa de los valores democráticos, a pesar de los tiempos terribles que vivió. Un ‘reporter’ que contó su época y que logró trascender la espuma de los días con una obra que hoy sirve como clarificador documento histórico. Un clásico necesario para comprender no sólo España sino la Europa que narró en sus crónicas y reportajes. Este homenaje contará también con una exposición pedagógica, catálogo y antología.

Emilio Lledó. (Foto EFE)

Manuel Chaves Nogales (Sevilla, 1897-Londres, 1944) está considerado uno de los grandes periodistas españoles de todos los tiempos y un referente de la escritura lúcida y comprometida en la época convulsa que le tocó vivir. Desde sus inicios en ‘El Liberal’ y ‘El Noticiero Sevillano’, demostró su habilidad para la narración periodística que continuó en Madrid en publicaciones como ‘Ahora’, ‘Estampa’ o ‘Heraldo de Madrid’. Vivió la Guerra Civil y tuvo que marcharse al exilio, primero en Francia y luego en Inglaterra donde terminaría sus días en un hospital, mientras los nazis bombardeaban Londres en la Segunda Guerra Mundial. Allí se encuentra su tumba.

La obra periodística de Manuel Chaves Nogales se lee ahora como documento clarividente de su agitada época y de la España de la Segunda República y la Guerra Civil. Sus crónicas se han recopilado en libros como ‘La defensa de Madrid’ o ‘La vuelta a Europa en avión. Un pequeño burgués en la Rusia roja’, donde a raíz de una serie de reportajes en Alemania, Rusia e Italia anunciaba el ascenso ya en 1929 de totalitarismos como el fascismo, el nazismo y el comunismo.

Además, el Centro Andaluz de las Letras impulsará una serie de actividades dedicadas a la figura y la obra de la escritora malagueña Isabel Oyarzabal Smith (1978-1974), autora teatral, novelista, diplomática, traductora y periodista, que está siendo reivindicada por la crítica académica en los últimos años. Mujer progresista y comprometida con los ideales democráticos, sus textos ponen de manifiesto la lucha de las mujeres españolas por conseguir un espacio de libertad en la España del siglo XX.

Oyarzábal fue una destacada figura de la diplomacia del gobierno republicano y autora de una singular novela sobre la Guerra Civil, ‘En mi hambre mando yo’, escrita en el exilio mexicano. Ejerció como embajadora de la República en Suecia durante la Guerra Civil y fue representante de España en foros internacionales como la Sociedad de Naciones, siendo la primera mujer que firmó un convenio como ministro plenipotenciario. Durante la contienda fue corresponsal para un periódico británico y realizó una gira por Canadá y Estados Unidos para defender la imagen de la República.

Manuel Chaves Nogales.

El Centro Andaluz de la Letras rememora cada año a uno o varios autores andaluces con el objeto de mantener y acrecentar la memoria literaria de figuras tan importantes como Vicente Aleixandre, Gustavo Adolfo Bécquer, Luis Cernuda, Rafael Alberti, María Zambrano, Manuel Altolaguirre, Luis de Góngora, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, José Antonio Muñoz Rojas, Luis Rosales, Francisco Giner de los Ríos, José Moreno Villa, José Manuel Caballero Bonald, María Victoria Atencia, Pilar Paz Pasamar, Antonio Gala, Julia Uceda, Pablo García Baena o Manuel Alcántara, autor del año 2019.