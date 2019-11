Estilismos y actuaciones espectaculares, apariciones sorprendentes… Así han sido los MTV EMAs

Un show con actuaciones espectaculares, la aparición de famosos inesperados como Cristiano Ronaldo, una de las sorpresas de la noche, y estilismos atrevidos y sofisticados, además de un listado de premiados de primer nivel… Así han sido en Sevilla los MTV EMAs.

Los MTV EMAs Sevilla 2019 arrancaron con la actuación de la superestrella Dua Lipa interpretando su nueva y esperada canción, «Don’t Start Now», acompañada por un impresionante grupo de bailarines vestidos de amarillo. A continuación llegó el turno de Becky G, presentadora del evento, que apareció con una de sus muchos estilismos para interpretar un divertido diálogo bilingüe con ella misma, que sirvió al mismo tiempo como guiño a todo un año marcado por el liderazgo de las mujeres y la música latina.

Otro de los grandes momentos de la noche lo protagonizó Mabel -nominada a «Mejor artista revelación» y «Mejor Push»- al interpretar su tema «Don’t Call Me Up». La hija de Neneh Cherry -muy conocida ya en los escenarios de MTV- interpretó este tema desde lo alto de un teléfono gigante de color púrpura, sin que faltase además un solo de dance break, láseres e iluminación de color violeta. Cuando le llegó el turno a Niall Horan, el artista interpretó una intensa versión de «Nice to Meet ya» rodeado de una espectacular cascada de luces.

La presentadora del evento, Becky G, unió fuerzas con Akon para interpretar por primera vez su tema conjunto de reggaetón «Cómo No». El dúo se presentó en el escenario en carrozas de carnaval. Esta exhibición estuvo marcada con una explosión de color, 54 bailarines y una mezcla de instrumentos que no faltaron en momentos destacados de la actuación. Además, Becky G interpretó, rodeada de llamas, una selección de sus temas más icónicos: «24/7», «Sin Pijama» y «Mayores», en un escenario iluminado por brillantes láseres y luces UV.

Green Day también tuvo su momentazo durante el evento. Los asistentes pudieron disfrutar de la vibrante actuación de esta banda en la icónica Plaza de España, donde interpretaron ante miles de fans su nuevo tema «Father of All» y su clásico punk «Basket Case».

Por su parte, Halsey incendió el escenario de estos MTV EMAs en su propio «Halsey World», con una versión íntima de «Graveyard», haciendo arder, literalmente, su carrusel. El fenómeno pop Ava Max, respaldada por toda una espectacular orquesta de mujeres, ofreció versiones únicas de sus éxitos como «Torn» y «Sweet but Psyco».

NCT 127, primer grupo K-Pop que actúa en un escenario internacional de MTV, ofreció una eléctrica interpretación de su éxito «Highway to Heaven».

Rosalía protagonizó uno de los momentos más esperados de la noche. La actuación de la artista, que ya es fenómeno internacional e icono nacional, estuvo acompañada hasta por 52 bailarines frente a una pirámide de sillas de madera rojas. Rosalía ofreció al público del evento toda una impresionante actuación que combinaba flamenco con hip-hip con su tema «Di mi nombre».

Liam Gallagher -primer ganador en la historia de los EMAs del premio Rock Icon- culminó el evento con una impresionante interpretación de su nuevo single «Once» y su exitoso himno «Wonderwall» con instrumentos de cuerda y una banda. El momento fue todo un guiño al estilo clásico del rock and roll de Gallagher.

«MTV EMA Generation Change Award» volvió por segundo año, para dar visibilidad y potenciar a jóvenes valientes y con talento que están cambiando el mundo a través de la música, la creatividad y la innovación. Cinco jóvenes de todo el mundo recibieron el premio durante el pre-show de la alfombra roja. Los ganadores forman parte de una generación de jóvenes que están abordando los problemas globales, como «los derechos de las personas LGTBQ+, el cambio climático, el desequilibrio económico y la injusticia racial», han señalado desde MTV.

Además, MTV premió a múltiples artistas de todo el mundo con el galardón a «Mejor artista local», que reconoce a aquellos artistas que han dejado huella saltando las fronteras de sus lugares de origen e invitándoles al escenario. En España se lo llevó Lola Índigo. La artista que ya cuenta con 5 discos de platino y dos de oro ha alcanzado con Akelarre, su álbum debut, el mejor debut nacional hasta la fecha en streaming y el número 1 en ventas en nuestro país.

Ganadores

MEJOR VÍDEO

Taylor Swift – ME! ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco

MEJOR ARTISTA

Shawn Mendes

MEJOR CANCIÓN

Billie Eilish – bad guy

MEJOR COLABORACIÓN

Rosalía, J Balvin – Con Altura ft. El Guincho

MEJOR ARTISTA REVELACIÓN

Billie Eilish

MEJOR ARTISTA POP

Halsey

MEJOR ACTUACIÓN EN VIVO

BTS

MEJOR ARTISTA ROCK

Green Day

MTV EMA GENERACIÓN DEL CAMBIO

Alfredo «Danger» Martinez, 33, México

Shiden Tekle, 20, Reino Unido

Lisa RanRan Hu, 20, China

Kelvin Doe, 22, Sierra Leone

Jamie Margolin, 17, EE.UU

MEJOR ARTISTA HIP-HOP

Nicki Minaj

MEJOR ARTISTA ALTERNATIVO

FKA Twigs

MEJOR ARTISTA DE ELECTRÓNICA

Martin Garrix

MEJOR PUSH

Ava Max

MEJOR ARTISTA WORLD STAGE

Muse – Bilbao, Spain 2018

MEJOR LOOK

Halsey

MEJORES FANS

BTS

MEJOR ARTISTA LOCAL ESPAÑA

Lola Índigo

MEJOR ARTISTA LOCAL EE.UU

Taylor Swift

MEJOR ARTISTA LOCAL REINO UNIDO

Little Mix