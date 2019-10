Green Day, cabeza de cartel del concierto de MTV en la Plaza de España

MTV ha anunciado hoy que la icónica banda de rock Green Day será cabeza de cartel del MTV World Stage Seville, el evento que cerrará #MTVMusicWeek en la Plaza de España el sábado 2 de noviembre.

El concierto será además el previo a los MTV EMAs Sevilla 2019, que se emitirán en MTV España en directo el domingo 3 de noviembre a partir de las 20:00h desde FIBES – Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla.

Los fans de Green Day tendrán la oportunidad de conseguir entradas exclusivas y limitadas para el concierto a partir de las 11:00h del martes 15 de octubre, a través de un código especial y un enlace enviado a la lista de mails de la banda. El registro para participar se encuentra en este enlace.

«Green Day es, sin duda, una de las bandas de rock más exitosas del mundo. Y tres décadas después, su música continúa siendo fresca y muy relevante», ha dicho Bruce Gillmer, global head of music and talent, Viacom and co-brand head, MTV International.

Tras haber recibido el honor de ser el premio “Global Icon” de los MTV EMAs en 2016, Green Day ha lanzado recientemente su nuevo single “Father Of All…”, que es también el tema principal para su próximo álbum de estudio con el mismo nombre – 13º en la carrera de este grupo – y que verá la luz el 7 de febrero de 2020 en Reprise/Warner Records. En verano de 2020, la banda se embarcará en una gira mundial junto a Fall Out Boy y Weezer; su HELLA MEGA Tour, presentado por Harley-Davidson, arrancará el 13 de junio en París y pasará por ciudades por toda Europa, Reino Unido y América del Norte. Además, estos iconos del rock actuarán en solitario por Europa y Asia para potenciar el lanzamiento de su próximo álbum, Father Of All…las fechas de la gira están disponibles aquí.

Fundada en 1986 en Berkeley, California, Green Day es una de las bandas con mayor índice de ventas de todos los tiempos, con más de 70 millones de discos vendidos en todo el mundo y los más de 10 mil millones de reproducciones, tanto de vídeo como de audio. Su álbum de 1994, Dookie, con el que el grupo vendió alrededor de 10 millones de discos y alcanzó la categoría “diamante”, es ampliamente reconocido por popularizar y revivir de forma masiva el interés por el punk rock, catapultando así una carrera llena de exitosos singles. En 2015 la banda entró en el Rock and Rock Hall of Fame en su primer año al que optaba a este reconocimiento. Entertainment Weekly califica a Green Day como «la banda más influyente de su generación», mientras que la revista Rolling Stone afirma que «Green Day ha inspirado a más bandas jóvenes a comenzar su carrera que cualquier otra, además de KISS, y eso no parece que esté cambiando».

MTV World Stage es una serie de eventos internacionales que muestran a los mejores artistas de todo el mundo. Grabado en directo en los conciertos más exclusivos, festivales de música de renombre mundial y lugares de conciertos únicos, MTV World Stage es un espacio privilegiado para que los amantes de la música disfruten de los artistas más grandes del mundo sin dejar la comodidad de sus sofás.