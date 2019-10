Serra, Andersson, Ferrara, Bellocchio, Guédiguian o Dumont en el Festival de Cine de Sevilla

La 16 edición acogerá también dos ciclos inéditos en España y que homenajearán a dos grandes directoras, Joanna Hogg y Lene Berg

En total, la Sección Oficial contará con 18 estrenos en España y, en sesión especial fuera de concurso, el corto ‘Je te tiens’ de Sergio Caballero

Albert Serra, Roy Andersson, Marco Bellocchio, Robert Guédiguian, Bruno Dumont… algunos de los mejores directores de Europa estarán en la Sección Oficial del Festival de Sevilla, que ha completado hoy la lista de títulos a concurso de su 16 edición. Como en las primeras películas anunciadas, en estas producciones celebradas en los mayores festivales del mundo volvemos a encontrar un cine valiente, poderoso y que transporta al espectador a lugares insólitos. Grandes nombres, como el del legendario Abel Ferrara, y otros ya anunciados como Elia Suleiman y Nadav Lapid, estarán en Sevilla del 8 al 16 de noviembre para participar en una de las ediciones del Festival con más figuras internacionales.

Miradas hacia el pasado

Premio Especial del Jurado en la Sección Un Certain Regard de Cannes, ‘Liberté’ supondrá el regreso al Festival de Sevilla del reconocido director Albert Serra (‘La muerte de Luis XIV’). En los años previos a la Revolución Francesa, un grupo de libertinos huyendo del gobierno de Luis XVI tratan de exportar a Alemania su filosofía basada en el rechazo de la moral y la autoridad. La pulsión sexual es el eje de esta lúdica e hipnótica obra, con la que Serra continúa su radical revisión de la aristocracia en la Historia.

Con ‘El traidor’, candidata italiana a los Oscar, el gran director Marco Bellocchio (‘Buenos días, noche’) bucea en la historia de Tommaso Buscetta, el primer jefe de la mafia siciliana convertido en pentito –exmiembros de organizaciones criminales que, tras abandonarlas, colaboran con la justicia–. El testimonio de este personaje histórico ante el juez Giovanni Falcone, en uno de los juicios más mediáticos de la historia de Italia, permitió imputar a más de 1.400 personas y sirvió para descubrir muchos aspectos de la mafia desconocidos hasta la fecha. Se trata de un tenso thriller político llamado a ocupar un lugar destacado en la filmografía sobre la Cosa Nostra.

Continuación de ‘Jeannette: La infancia de Juana de Arco’ (2017), ‘Juana de Arco’ es la adaptación que el cineasta Bruno Dumont –Mención Especial en Un Certain Regard con este título– hace de las últimas partes de ‘Domrémy’, obra del escritor Charles Péguy. Una película entre el drama realista y la vanguardia que, con el fondo musical del cantante francés Christophe, retrata a la joven en el momento en que se pone al frente del ejército de su país.

Tras ganar Las Nuevas Olas en el Festival de Sevilla 2013 con ‘Arraianos’, uno de los títulos emblemáticos del Novo Cinema Galego, Eloy Enciso plantea en ‘Longa noite’ una película oscura y sensorial, apoyada en la fotografía de Mauro Herce (‘Dead Slow Ahead’). Sirviéndose de textos de diversos autores como Max Aub, Alfonso Sastre, Luís Seoane o Marinhas del Valle, la cinta, con la que compitió en Locarno, narra recuerdos de la represión franquista a partir del retorno de Anxo a su pueblo natal en Galicia, tras la Guerra Civil.

Dos comedias de culto

O Som e a Fúria (productora de las últimas obras de Miguel Gomes, Ira Sachs, Lucrecia Martel y F.J. Ossang, entre otros) trae a Sevilla ‘Technoboss’, una comedia con incursiones en el musical con la que el cineasta portugués Joao Nicolau (‘John From’, Las Nuevas Olas 2016) concursó en Locarno. El director comercial de una empresa de seguridad cuenta los días hasta su jubilación al volante de su coche, cantando sobre lo que ve a su alrededor, en esta película en la que el director vuelve a hacer gala de su irreverencia, esta vez de la mano de un personaje con un toque gamberro que se resiste a darse por vencido.

El autor sueco Roy Andersson fue homenajeado en la pasada edición del Festival de Sevilla, y ya mostró en premier mundial en la ciudad cerca de 30 minutos de ‘About endlessness’. La película, que recibió el León de Plata a la Mejor Dirección en Venecia y que se inspira en ‘Las mil y una noches’, es una hipnótica comedia de regusto amargo que explora el absurdo de la sociedad, a través de una sucesión de escenas yuxtapuestas de las distintas fases del ser humano.

Los nuevos clásicos de la dirección, en Sevilla

‘Little Joe’ supone un sorprendente giro en la filmografía de la ganadora del Giraldillo de Oro con ‘Lourdes’, la austriaca Jessica Hausner. Protagonizada por Emily Beecham (‘¡Ave, César’!), Premio a la Mejor Actriz en Cannes, y Ben Wishaw (‘Langosta’, ‘La chica danesa’, ‘Skyfall’), narra la historia de una bióloga que, tras crear en laboratorio una planta que proporciona la felicidad a su dueño, se la lleva a casa como regalo para su hijo. Entre el drama y la ciencia ficción, la filosofía y el cómic, el análisis y la evocación, esta cinta reflexiona sobre la obligatoriedad de ser feliz.

Un clásico de la dirección, Abel Ferrara (‘Teniente corrupto’), estará en la Sección Oficial con ‘Tommaso’, relato con el que pone en imágenes las obsesiones y ansiedades de un cineasta americano en Roma. Retrato visceral de una mente torturada en el que Ferrara vuelve a confiar en Willem Dafoe como protagonista después de ‘Pasolini’, y con el que regresa a la ficción cinco años después.

Robert Guédiguian (‘La ciudad está tranquila’) consiguió en Venecia con ‘Gloria Mundi’ el Premio a la Mejor Actriz para su musa Ariane Ascaride. La película retrata los nuevos conflictos laborales y retoma los temas clave de su obra: el análisis del capitalismo a través de consecuencias como el paro o la precariedad laboral. La trama sigue el reencuentro de una familia de Marsella tras el nacimiento de una niña y la salida de la cárcel de su abuelo.

La adaptación del director italiano Pietro Marcello (‘Bella y perdida’) de la novela ‘Martin Eden’, de Jack London, viene de ser encumbrada por la crítica en Venecia, donde el actor Luca Marinelli logró la Copa Volpi. Una monumental obra sobre el ascenso social de un joven marinero que quiere ser escritor, donde se cruzan pasado y presente con una insólita fuerza lírica, y que posee la virtud de elevar la profundidad de un relato literario magistral.

Todos estos nombres se unen a las ocho primeras películas ya anunciadas de la Sección Oficial que inaugurará ‘Madre’, el nuevo trabajo de Rodrigo Sorogoyen. Como ya adelantó el Festival, competirán también ‘It must be heaven’, de Elia Suleiman; ‘Sinónimos’, de Nadav Lapid; ‘Dios existe, su nombre es Petrunya’, de Teona Strugar Mitevska; ‘La Gomera’, de Corneliu Porumboiu; ‘Sibyl’, de Justine Triet; ‘Atlantis’, de Valentyn Vasyanovych; y ‘La famosa invasión de los osos en Sicilia’, de Lorenzo Mattotti.

Sesión especial con Sergio Caballero y su cine libre de prejuicios

En Sección Oficial fuera de concurso, el certamen ha anunciado la presencia de Sergio Caballero, artista multidisciplinar conocido por ser fundador y responsable de la potente identidad visual del festival Sónar. Tras su estreno mundial en la Quincena de Realizadores de Cannes, trae a Sevilla su cortometraje ‘Je te tiens’, en el que mezclando una visión del cine entre lo artesanal y lo vanguardista, logra componer un imaginario fascinante. Una madre y su hija, que encarnan Ángela Molina y Virginia Rousse, viajan en coche en este drama atmosférico que transita sin límites por el género fantástico.

En la misma sesión especial, donde Caballero compartirá con el público reflexiones sobre el lenguaje audiovisual y la creación artística, se podrá disfrutar de otras piezas suyas –algunas de ellas inéditas– realizadas para el Sónar, como el corto de ficción ‘Ancha es Castilla / N’importe quoi’, que fue la imagen (terrorífica y cómica al mismo tiempo) del famoso festival barcelonés en 2014. Este encuentro con Caballero, que ya sorprendió ganando el Premio a la Mejor Película en Rotterdam con su primer largometraje ‘Finisterrae’ (2010), ofrecerá una oportunidad única de disfrutar con su filmografía libre de prejuicios y su amplia trayectoria como autor de imágenes que se instalan en el subconsciente.

El homenaje a dos grandes directoras

Joanna Hogg (Londres, 1960) ha acaparado este año todos los focos con la deslumbrante ‘The Souvenir’, apadrinada por Martin Scorsese y ganadora del Gran Premio del Jurado en Sundance. Un título, para muchos una epifanía, que está descubriendo a las grandes cabeceras de la prensa internacional a una voz de las que tardan años en darse en el escenario cinematográfico mundial. Aunque en las dos últimas décadas la cinefilia mundial ha esperado ansiosa cada una de sus nuevas obras, Hogg ha sido hasta ahora uno de los secretos más preciados del cine actual. Con la proyección de sus cuatro largometrajes en una retrospectiva inédita en España, el Festival de Sevilla dará la oportunidad de acercarse a la autora del momento, por su precisa capacidad de sumergirnos en las pasiones de sus personajes a través de las imágenes.

Sevilla acogerá la prèmiere española de ‘The Souvenir’ (2019), saludada como una obra maestra deslumbrante y el mejor film británico del año. Historia delicada de autodescubrimiento artístico y amour fou, con referencias a clásicos como ‘Melodías de Broadway’ o películas de culto como ‘Radio on’, muestra el talento de Hogg para desentrañar las relaciones familiares y la fuerza emocional de sus historias. Cualidades ya presentes en los otros tres títulos que componen su elogiada filmografía y que completan este ciclo: su debut con ‘Unrelated’ (2007), que la anunció como uno de los mayores acontecimientos del cine contemporáneo y obtuvo el Premio Fipresci en el Festival de Londres, junto con las aclamadas y multipremiadas ‘Archipelago’ (2010) y ‘Exhibition’ (2013).

Por su parte, el ciclo dedicado a Lene Berg (Oslo, 1965) estrenará en España buena parte de la obra de esta directora que desde los años noventa cuestiona los discursos oficiales. Las relaciones de poder, la sociedad de la vigilancia y la ambigüedad ética son algunos de los temas habituales de esta provocadora autora. En la retrospectiva del Festival de Sevilla podrán verse títulos que tratan sobre la reconstrucción del pasado, como ‘Shaving the Baroness’ (2010), en la que imagina cómo podría haber sido la película perdida de 1921 en la que Marcel Duchamp y Man Ray afeitan el vello púbico de la baronesa Elsa von Freytag.

También se proyectarán ‘The Weimar Conspiracy’ (2007), que reflexiona sobre la historia, la cultura y el turismo; y ‘Stalin by Picasso or Portrait of Woman with Moustache’ (2008), en la que Berg revive el revuelo que provocó el surrealista Louis Aragon cuando encargó a Picasso un retrato de Stalin. En ‘Kopfkino’ (2012), una suerte de última cena con ecos de ‘El ángel exterminador’ de Buñuel, asistimos a una reunión de ocho mujeres que se dedican profesionalmente a las prácticas de sexo extremo. La construcción de los estereotipos y presunciones sobre la edad o el género es el tema que vertebra ‘Dirty Young Loose’ (2013), una película que desmonta ideas preconcebidas sobre las normas sociales y los roles de género. El ciclo culminará con el estreno de ‘False Belief’ (2019), proyectado en la Berlinale, donde se reconstruyen los hechos que provocaron la detención de la pareja de Berg, de ascendencia afroamericana.