El éxito de Rozalén comenzó a gestarse en Alcalá de Guadaíra

Buena parte de las canciones de Rozalén, ahora tarareadas por miles de personas, se gestaron en un estudio de grabación situado en la calle Juan Abad de Alcalá de Guadaíra. A su cuidado, Álvaro Gandul, compositor, pianista y teclista alcalareño, quien en 2012, mientras preparaba el disco de debut Con derecho a…, no tardó en descubrir y admirar el talento de aquella chica tímida de Albacete.

«No sé si se puede resumir en pocas palabras lo que supone trabajar con Rozalén –comenta Álvaro Gandul–, pero es cierto que el aspecto humano que le imprime a su música y a sus conciertos no lo he encontrado en otros artistas». Y lo dice alguien que ha compartido escenario con Manolo García, Pasión Vega, Raimundo Amador… «María –apunta Álvaro en referencia a Rozalén– viene de una familia humilde y está muy ligada a las raíces. No se ha subido a la parra, a pesar del éxito que se le ha venido encima. Siempre cuida a su equipo».

Cuando acabe 2018, Álvaro Gandul habrá acompañado a Rozalén en nada menos que 92 conciertos. En este periplo, al teclista y director musical de la gira le habrá dado tiempo de compartir decenas de experiencias no solo con la cantautora, sino con un amplio equipo de músicos, que él debe coordinar en su variedad instrumental, desde los acordes de guitarra hasta los coros.«Kiko Veneno siempre dice que el músico es aquella persona que carga con instrumentos. Pues también en eso nos ha liberado María, que ha incorporado a técnicos para el backline».

Salto a América

Una gira tan ilusionante y agotadora como esta, que en septiembre ha apurado sus últimas fechas en España –antes de dar el salto a América–, le ha reportado a Álvaro Gandul nuevas ideas y futuras colaboraciones. Después de unos años en los que el alcalareño ha tenido «la cabeza dividida», al compaginar numerosos proyectos, en 2018 ha alcanzado más continuidad con Rozalén. Aunque también, comenta entre risas, el ritmo de conciertos le ha hecho resentirse de una hernia.

En enero de 2019, la tournée de Rozalén estará acabando y, con ella, Álvaro Gandul, quizás, encuentre tiempo para plantearse trabajos en solitario, más introspectivos. O para tocar «de manera distendida» en el Central Park con su órgano. O con su grupo de blues, Pero eso ahora es solo un quizás.