Interestelar recibe a 40.000 personas durante el fin de semana

Interestelar Sevilla se ha clausurado este sábado cumpliendo «los mejores pronósticos», una edición exitosa en venta y en satisfacción por parte de los miles de asistentes que la organización del evento estima que han sido 40.000 personas.

La dirección del evento ha reseñado en una nota de prensa que los abonos estaban agotados desde hace más de un mes y que tanto el viernes como el sábado discurrieron con normalidad, puntualidad en los escenarios y sin ningún incidente grave.

Así, ha valorado que la nueva disposición del evento ayudó a la movilidad dentro del recinto, donde se disfrutó de un «ambiente excepcional» en las cuatro zonas musicales (Escenario Cruzcampo, Escenario J&B, Escenario Coolway y Carapa Obbio).

Artistas como Vetusta Morla, Rozalén,Fangoria, Toteking, Second, Iván Ferreiro, Zahara o La MODA ofrecieron sus mejores directos ante un público totalmente entregado, con momentos muy especiales como la colaboración de El Kankacon Rozalén, Guille Galváncon Alice Wonder, la actuación de Totekingcon la banda A Contra Blues, el directo arrollador de Second y la presentación en directo del nuevo disco de Dani Fernández.

La organización ha ahondado en que con tan solo cuatro ediciones «el festival ya se ha ganado el corazón del público festivalero» y un puesto entre los diez mejores festivales urbanos nacionales, toda «una referencia dentro de la oferta andaluza de eventos musicales».

También han apuntado que la temperatura primaveral, la exquisita selección musical y la cuidada producción del evento ha convertido la cuarta edición del festival en la antesala perfecta del próximo quinto aniversario, que será el 22 y 23 de mayo 2020 en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC).