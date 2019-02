La comparsa ‘Los alfileres’ dedica su pasodoble al absentismo en las autonómicas

La decimotercera sesión de preliminares contó con la participación de dos agrupaciones sevillanas. En primer lugar, actuó la comparsa de de Juan Miguel Rosa, “Los alfileres”. Tras ella, se estrenó sobre las tablas del teatro la chirigota de Juan Carlos Azogue Mesa, “Los busca pagas”.

La comparsa “Los alfileres” busca en este concurso pasar de los cuartos de final, ronda máxima a la que han llegado en pasados carnavales. Esta vez cuentan con una escenografía de costureras, con disfraz de alfileres, aunque no va del todo en el hilo de su repertorio. Y es que solo hacen referencia a su tipo en su presentación y algunos pequeños toques durante el popurri.

Los pasodobles fueron destinados a la crítica a los andaluces que no fueron a votar en las pasadas elecciones autonómicas y, el segundo de ellos, referencia a la historia de un padre que busca a un profesor para pedirle ayuda por el acoso que sufre su hijo por ser homosexual y le pide perdón por haberle hecho lo mismo a él de niño. Como toque curioso, hicieron referencia al partido que jugaba el Betis durante su actuación.

La chirigota “Los busca pagas” no dejó buen sabor de boca en el teatro. Su escenografía basada en ‘flojos’ que no quieren trabajar y cobrar una paga. Precisan su tipo en el repertorio, que se convierte en algo interminable. Sus pasodobles se basan en una narración de lo que son, vagos. Ambos cuentan la llamada que reciben desde el Ayuntamiento para trabajar, pero se inventan excusas para no aceptarlo. Destacó el intento frustrado de imitar la esencia de la chirigota del Selu.