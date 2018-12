Sevilla, lista para la entrega de los Premios del Cine Europeo

Sevilla se prepara para acoger la entrega de los 31º Premios del Cine Europeo, que se celebrará el 15 de diciembre en el Teatro de la Maestranza. El evento contará con proyecciones de las películas que acaparan mayor número de nominaciones en la presente edición. Wim Wenders, y Antonio Muñoz, delegado de Cultura, han presentado este viernes 14 de diciembre estatuillas.

Entre el 10 y el 14 de diciembre, bajo el título ‘Y las nominadas son…’ las salas Cinesur/MK2 Nervión han proyectado un ciclo con seis de estas películas. Dicho ciclo de proyecciones culmina este 14 de diciembre en los Cines Nervión, entre las 19 y 19.30 horas, cuando los equipos de las películas ‘Cold War’, ‘Girl’ y ‘Dogman’ acudan a las salas para presentar sus obras ante el público, confluyendo en los pasillos de Nervión varios de los cineastas más aplaudidos del momento.

“Finally we’ve travelled to Seville to celebrate the European Film Awards”. Win Wenders, president of the European Film Academy next to Antonio Muñoz to show us the awards from @Maestranza theatre. #SevilladeCine con #efa2018 pic.twitter.com/xHw55Vvq8D

— Festival Sevilla (@festivalsevilla) December 14, 2018