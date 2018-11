El “silencio” invade las calles sevillanas el próximo viernes

El Espacio Turina celebra el viernes 30 de noviembre SILENCIO. Festival de la escucha, una iniciativa que propone la práctica de la escucha atenta y la indagación sobre los comportamientos del sonido (el ruido, el habla, el lenguaje, la comunicación, el silencio…) que genera la ciudad, a través de diferentes acciones como conciertos, instalaciones sonoras y puntos de grabación y escucha repartidos por diferentes zonas de Sevilla.

En concreto el festival, comisariado por el investigador Rubén Barroso e inserto dentro del Banco de Proyectos del ICAS-Ayuntamiento de Sevilla, se presentará a las 19 horas en la Sala Juan de Mairena del Espacio Turina y ofrecerá el Concierto de ciudad/ Música sevillana accidental del artista sonoro Andy García Vidal.

La obra de este creador sevillano, que trabaja con instalación, improvisación y ruido, gira alrededor de la escucha, el espacio y la investigación de las condiciones sociales y políticas en la generación de entornos. En esta línea, Andy G. Vidal ha formado parte de iniciativas como el Programa de Producción UAVA-C3A (Córdoba, 2018), Programa de Producción INICIARTE (Córdoba, 2016) o shows colectivos como They swore it could talk to dogs (Atenas, 2018), La Gran Máquina V (Lleida, 2018) o The Soft Landing: Xmas Dirty Art Department Gala (Amsterdam 2016). En su concierto del viernes 30, la ciudad tomará un doble papel, ya que por un lado actuará como música, entendiéndola como todo lo que acontece, lo que se mueve o lo que esté quieto; y por otro será público, haciendo que la ciudad se escuche a sí misma.

Además, en SILENCIO se presentarán los Itinerarios del Sonido y la Guía de la Escucha, y se podrá disfrutar en el hall del Espacio Turina, de 18 a 22 horas, de una instalación sonora creada a partir de las grabaciones realizadas por distintas zonas de la urbe en CIUDAD.ESCUCHA (cultura y comportamientos del sonido, el habla, el lenguaje y la escucha en la ciudad de Sevilla), el proyecto en el que se engloba el festival.

Por último, se distribuirá por toda la ciudad pegatinas en las que se invitará al ciudadano a realizar acciones de escucha individual y se establecerán espacios en los que se abrirá el micrófono para recoger la voz de los sevillanos. La entrada es gratuita hasta completar aforo.