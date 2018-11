La película ‘Donbass’, de Sergei Loznitsa, se alza con el Giraldillo de Oro del SEFF 2018

El Jurado Internacional de la Sección Oficial del Festival de Cine Europeo de Sevilla (SEFF) 2018 ha acordado otorgar el Giraldillo de Oro de esta edición a la película ‘Donbass’, dirigida por Sergei Loznitsa.

Además, el Gran Premio del Jurado de esta edición del SEFF ha ido a parar a ‘Ray & Liz’, dirigida por Richard Billingham, según se ha dado a conocer este sábado, cuando se ha desvelado el palmarés de este festival.

Para el jurado, conformado por Nerea Barros, Russ B. Collins, Marion Döring, Inés Nofuentes y Jonás Trueba, la película que ha merecido el Giraldillo de Oro “logra un exquisito balance estético entre el tono documental y ficción”.

“Su excelente fotografía, dotada de realismo y creatividad, muestra una visión sumamente clara de la imparable tragedia de la guerra y sus consecuencias”, ha explicado el jurado, que considera que el guionista/director Sergei Loznitsa “relata, con gran acierto, el horror del conflicto armado conjugado en su vertiente más nacionalista, en una historia conmovedora, cotidiana y muy cercana a nivel humano”.

Tráiler Donbass



Sobre ‘Ray & Liz’, han apuntado que este relato de una familia desestructurada en los tiempos de la Gran Bretaña de la primera ministra Margaret Thatcher “presenta una visión veraz y cautivadora” y “destila un innovador estilo visual, destreza creativa y meticulosidad”.

El Premio para la Mejor Dirección ha sido para la película ‘M’, de cuya directora, Yolande Zauberman, destacan que “logra llevar un dolor muy arraigado hacia un lugar cercano al de la esperanza y la sanación” con este documental de estilo cinema verité con el que relata una crónica del abuso sexual infantil dentro de una comunidad judía ortodoxa en Israel.

Por otro lado, el guionista Milorad Krstic & Radmila Roczkov ha recibido, por su trabajo en ‘Ruben Brandt, Collector’, el Premio al Mejor Guión, una película descrita como “una aventura de animación ingeniosa, salvaje, muy fresca y divertida”, debido a su “guión jovial y rotundamente absurdo que juega con los genios museísticos internacionales al más puro estilo James Bond”.

Joy Anwulika Alphonsus ha recibido el Premio a la Mejor Actriz por su papel en ‘JOY’, donde interpreta a una víctima de la trata de blancas en Austria que intenta escapar de la pobreza y lucha contra la falta de dignidad de su entorno con el objetivo de conseguir una vida digna y libre.

El Premio al Mejor Actor ha sido en esta ocasión para dos intérpretes, Vincent Lacoste y Pierre Deladonchamps, quienes en la película ‘Vivir deprisa, amar despacio’ guían la narración “en un juego sencillo, tierno, divertido y natural, que desemboca en una historia conmovedora”. El primero es un “inquieto veinteañero” y el segundo un enfermo con sida.

José A. Alayon y Víctor Moreno han ganado el Premio a la Mejor Dirección de Fotografía, debido a que consiguen “un trabajo magistral gracias a su captura de imágenes, sus planos secuencia y a una banda sonora” que convierten en “pura y deslumbrante poesía visual” la película ‘La ciudad oculta’.

El Premio a la Mejor Película de la Sección las Nuevas Olas ha sido para ‘Shéhérazade’, dirigida por Jean-Bernard Marlin y que “convierte las calles marsellesas en el escenario de la película y hace protagonista a la Francia menos representada”.

Asimismo, el Premio Especial las Nuevas Olas ha sido para ‘Samouni Road’, dirigida por Stefano Savona y considerada por el jurado como “un compromiso político-social que mezcla tres formatos heterogéneos” ya que “utiliza la animación como otra forma de documentar la realidad”.

La película ‘Raiva’ ha logrado el Reconocimiento a la Contribución Artística al Lenguaje Cinematográfico, una producción en la que su director, Sérgio Tréfaut, “reinterpreta géneros clásicos con una propuesta estética brillante y fuerte arraigo en la cultura popular portuguesa”.

La Mejor Película las Nuevas Olas-No Ficción ha sido ‘Extinção’ por el modo en que su director, Salomé Lamas, aborda el tema de la identidad y la no pertenencia. “La película parece decirnos que, sin un país, no existes, sin una identidad, no tienes una opinión y sin una opinión, eres invisible”, a juicio del jurado.

La Mejor Película Revoluciones Permanentes ha sido ‘A violent desire for joy’, que, dirigida por Clément Schneider, supone “una muestra de que la evolución histórica e individual son inseparables”.

Distinciones del público infantil y juvenil

Además, el público infantil y juvenil del Festival de Sevilla 2018 ha decidido otorgar mediante su voto el Premio a la Mejor Película, distinguiendo dos categorías, el de Europa Junior para ‘La increíble historia de la pera gigante’, dirigida por Amalie Næsby Fick, Jorgen Lerdam y Philip Einstein Lipski, y el de Cinéfilos del Futuro para ‘Funan’, dirigida por Denis Do.

Del mismo modo, el público de la selección EFA del festival ha otorgado mediante su voto el Gran Premio del Público a ‘La mujer de la montaña’, dirigida por Benedikt Erlingsson.

Por último, el Premio Eurigmages a la Mejor Coproducción Europea ha sido para ‘Atardecer’, de László Nemes; el Premio Rosario Valpuesta al mejor Cortometraje Panorama Andaluz Europea, para ‘Todos mis padres’, de Bernabé Rico; y el Premio Rosario Valpuesta a la categoría artística, para ‘Cazatalentos’ de José Herrera.

Como parte de los premios no oficiales del festival, el Premio Asecan a la Mejor Película ha sido para ‘Ruben Brandt, Collector’, de Milorad Krstic, por realizar “una apuesta arriesgada con una animación a ritmo vertiginoso, mezclando elementos del cine más clásico, una apuesta estética vanguardista y homenajes cinéfilos y al mundo del arte”.