Andrea Motis inaugura este martes el Ciclo de Jazz de esta temporada del Teatro Lope de Vega

La trompetista, cantante y compositora de jazz Andrea Motis inaugura este próximo martes día 30 de octubre, a las 20:30 horas, el Ciclo de Jazz de la temporada 2018/2019 del Teatro Lope de Vega de Sevilla, en una actuación en la que presentará su álbum ‘Emotional Dance’.

El Ayuntamiento ha detallado en un comunicado este domingo que las entradas para el concierto están prácticamente agotadas, y que las que quedan se encuentran a la venta tanto en taquilla como en la página web del espacio.

El Consistorio ha resaltado que la cantante, tras editar seis discos “aclamados por la crítica” junto al bajista Joan Chamorro, hace su debut en solitario bajo el sello “Impulse! Records” con el álbum ‘Emotional Dance’.

Así, ha resaltado entre las interpretaciones que contiene el trabajo discográfico, además de la de Chamorro, están la del pianista Ignasi Terraza, la del batería Esteve Pi y la del guitarrista Josep Traver como núcleo duro de la formación, músicos con quienes Motis ha grabado y girado de forma constante.

Chamorro coproduce ‘Emotional Dance’ con Brian Bacchus y Jay Newland, completando la formación con la colaboración de un ramillete de músicos norteamericanos, que son el vibrafonista Warren Wolf, el acordeonista Gil Goldstein, el saxo barítono Scott Robinson, el percusionista Café Da Silva y el saxo tenor Joel Frahm, que ya ha colaborado anteriormente con Motis y Chamorro, y que, en esta ocasión, participa en tres temas.

La trompetista Motis ha asegurado que ve ‘Emotional Dance’ como “una ampliación y una evolución” respecto a su trabajo con Chamorro, aunque ha apuntado que, como en sus anteriores proyectos, el nuevo álbum contiene su proporción equilibrada de clásicos del jazz.

Además de ‘He’s Funny That Way’, Motis realiza otras “cautivadoras versiones” del tema de Franck Loesser ‘¡Never Will I Marry!’, de la canción de Cole Porter ‘You’d Be So Nice To Come Home To’, del número uno de Eddie Jefferson ‘Baby Girl’, de la canción de Johnny Mercer ‘I Remember You’, del corte de Horace Silver ‘Señor Blues’ y, finalmente, del tema de Antonio Carlos Jobim y Vinicius De Moraes ‘Chega de Saudade’.

El Ayuntamiento ha concluido que ‘Emotional Dance’ muestra el crecimiento de Motis como artista con la inclusión de las composiciones ‘La Gavina’, de Federico Sires Puig; ‘Louisiana O Els Camps De Cotó’, de Els Amics de les Arts, y ‘Matilda’, de Perico Sambeat, temas en los que Motis canta en catalán por primera vez en una grabación. La última canción incluye el acompañamiento y el solo del ondulante saxo soprano de Sambeat.