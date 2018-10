La Sinfónica prepara una producción musical en homenaje a Paco de Lucía

Los Herederos de Paco de Lucía, de la mano de su Productora Asociada Eiprol Line y la

Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ROSS, están grabando esta semana en el espacio Cartuja Center de Sevilla la Suite Sinfónica Xpu‐Ha, una colosal producción musical inédita hasta este momento, homenaje al músico internacional Paco de Lucía.

Xpu‐Ha es una Suite Sinfónica de 3 movimientos, que está compuesta y dirigida por tres grandes maestros que trabajaron con Paco de Lucía en sus producciones musicales, Jesús Bola, Javier Losada y José Miguel Évora, tomando como referencia sus formas compositivas llamadas falsetas, las cuáles se orquestan y armonizan bajo las premisas que el gran compositor dejó en sus numerosas actuaciones en directo por todo el mundo, elevándose ahora al lenguaje de la orquestación contemporánea.

Cada uno de los movimientos está compuesto y dirigido por uno de los grandes maestros que compartieron admiración, complicidad y amistad con Paco de Lucía. Los tres prestigiosos músicos cuentan con una dilatada carrera y experiencia en diferentes campos de la música, que los dotan de la capacidad y confianza para realizar esta obra como homenaje póstumo.

Las obras de Paco de Lucía cuentan con un tiempo y estructura original que las hace susceptibles de diferentes movimientos dentro de la misma obra musical, tienen todos los elementos para ser sinfónicas. La Suit Sinfónica Xpu‐Ha está dedicada a su composición, como autor de innumerables obras para el flamenco. “Una oportunidad de reinterpretar su música desde otra perspectiva, creo que a Paco le habría satisfecho que sus composiciones sirvieran como base para crear una atmósfera distinta, pero a la vez respetuosa con el espíritu que siempre le guió”, declara su hermano, el cantaor Pepe de Lucía.

“Recuerdo aquello que Félix Grande dijo de él y que aparece escrito para siempre en su

panteón: respetó la tradición pero la desobedeció. Aún después de muerto, sigue vivo y

sigue desobedeciendo”, revela el cantaor.

Xpu‐Ha, Donde nace el agua, nace de una conversación entre Miguel Ángel Arenas “Capi” y Paco de Lucía hace ya varios años, concretamente en la boda de Alejandro Sanz cuando, según ha contado Capi, le preguntó a Paco, “¿por qué no hacemos algo clásico?, y él me dijo que ni loco. Al final, como buen genio que era, me dijo: La música está ahí para que la interpreten los músicos”, y así es.

“En mis 41 años de profesión, para mí este proyecto es tocar techo”, reconoce Capi. Xpu‐Ha da nombre a la Suit Sinfónica por ser la playa donde falleció Paco de Lucía, en la Riviera Maya, y es que tanto la obra de Paco de Lucía como su vida han tenido mucha vinculación con el agua.

Esta colosal obra vanguardista, supondrá muy pronto la vuelta de Paco de Lucía a los

escenarios, recorriendo los circuitos más internacionales.

Por parte de los Herederos de Paco de Lucía, su hija Casilda ha reconocido que desde

que falleció su padre les han llegado muchos proyectos en torno a su obra, y a la hora

de aceptar o no “siempre pensamos en si a él le habría gustado”. “Esta iniciativa surge

de personas con sensibilidad que entenderían y respetarían la obra de mi padre”,

declara Casilda, “todos los que queremos y admiramos a mi padre y al flamenco,

tenemos la obligación de investigarlo y engrandecerlo, y este proyecto lo hace”.