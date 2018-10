Nuevo éxito de La Noche en Blanco

La Noche en Blanco dio un año más el pistoletazo de salida al otoño cultural. Cuando parece que la cultura no interesa a nadie, la Noche en Blanco se la ofrece a los sevillanos y estos responden Largas colas, museos con aforos completos y cultura para todos. Una fiesta que rompe cánones, otra forma de disfrutar la cultura que se consolida en Sevilla gracias a la Asociación Sevillasemueve. Sin el apoyo institucional no sería posible, pero el trabajo de quienes por amor al arte, y a la cultura, dinamizan con más de 160 actividades culturales una noche mágica para Sevilla merece el respaldo y apoyo necesario para que la ciudad no pierda nunca esta cita con la cultura.

La séptima edición tuvo como principales novedades la Fábrica de Artillería, el Parlamento y el Puerto que completaban un amplio programa de actividades compuesto por visitas al rico patrimonio de la ciudad, rutas culturales, teatro, conciertos, cursos de pintura, lecturas en librerías, música y danza, actividades relacionadas con la fotografía y el mundo audiovisual o con la ciencia y la ingeniería, y actividades literarias.

Manuel Fernández, presidente de Sevillasemueve, entidad organizadora, mostró su satisfacción por el ambiente que se vivió en las calles, “el ir y venir de una actividad a otra, disfrutando la cultura y descubriendo experiencias culturales a lo largo y ancho de la ciudad”. En este sentido, Fernández, espera que “poco a poco la ciudadanía respire más cultura cada día”.