Esta tarde regresan todas las hermandades rocieras de Sevilla

Despúes de que el miércoles, 23 de mayo, las filiales Castrense y de El Cerro llegaran a la capital hoy es el turno de las cuatro que aún permanecen en el camino de vuelta, La Macarena, Triana, Sevilla Sur y la Hermandad de Sevilla.

La Macarena

La Hermandad de San Gil regresa esta tarde a Sevilla. La hora prevista de la entrada en la ciudad es a las 19:00 horas. La filial, que hizo su presentación ante la Virgen el viernes, llegará a su barrio a las diez de la noche. Mientras tanto la entrada en la Parroquia de San Gil está prevista una hora más tarde, a las 23:00 horas

Así pues el horario e itinerario es el siguiente: Plaza del Patrocinio 19:00 horas, Avenida del Cristo de la Espiración, Calle Marqués de Paradas, Calle Alfonso XII, Plaza del Duque de la Victoria, Plaza de la Campana, Calle Martín Villa, Calle Laraña, Plaza de la Encarnación, Calle Imagen, Calle Santa Ángela de la Cruz 21:00 horas, Calle Gerona, Plaza de San Juan de la Palma, Calle Feria, Calle Relator 22:00 horas, Calle Parras, Calle Escoberos, Calle Muro, Calle Bécquer, Basílica de la Macarena, Calle San Luis, Plaza de San Gil Parroquia de San Gil 23:00 horas

Triana

Una de las hermandades con más historia de la Romería de la Virgen del Rocío es la del barrio sevillano de Triana. Con la sexta filial, fundada en 1813, peregrinan más de 5.000 personas. Además la hermandad trianera ejerce de madrina de muchas filiales de la provincia.

Su vuelta por las calles de Sevilla transcurrirá desde las 20:00 horas por las calles Chapina, Castilla, Callao, San Jorge, y su entrada en San Jacinto.

Sevilla Sur

La entrada de la Hermandad Filial 71 no se espera que sea antes de las 11 de la noche. Después de más de una semana los rocieros de Sevilla Sur pisarán Sevilla aproximadamente a las siete de la tarde. Entrando por la avenida Juan Pablo II. Tras su paso por Los Remedios y cruzando el río enlazaraán Avenidas para llegar a su barrio, donde seguro le aguardarán momentos emocionantes que ponen fin al Camino.

Su itinerario quedaría organizado de esta forma: Avd. Juan Pablo II (19:00 h. aprox.) – C/ Alfonso de Orleans y Borbón (19:10 h. aprox.) – C/ Virgen de la Oliva (19:15 h. aprox.) – C/ Santa Fe (19:20 h. aprox.) – Avd. Virgen de Lujan (19:30 h. aprox.) – Glorieta de las Cigarreras (19:50 h. aprox.) – Puente de los Remedios (20:00 h. aprox.) – Glorieta de los Marineros Voluntarios (20:05 h. aprox.) – Avd. Rodríguez de Caso (20:10 h. aprox.) – Avd. Isabel la Católica (20:15 h. aprox.) – Avd. Don Pelayo (20:25 h. aprox.) – Avd. Felipe II (20:35 h. aprox.) – Avd. Bueno Monreal (21:10 h. aprox.) – C/ Coullaut Valera (21:15 h. aprox.) – Avd. Jesús Cautivo (21:20 h. aprox.) – C/ Estepa (21:35 h. aprox.) – C/ Almirante Topete (21:40 h. aprox.) – C/ Concepción Arenal (21:45 h. aprox.) – Avd. Teatinos (21:55 h. aprox.) – Parroquia de Santa Genoveva (22:00 h. aprox.) – C/ Romero de Torres (22:30 h. aprox.) – Avd. Almirante Topete (22:35 h. aprox.) – C/ Marchena (22:40 h. aprox.) – C/ Sierra del Castaño (22:50 h. aprox.) – Sierra de Gata y Entrada en Parroquia de San Juan de Ávila (23:00 h. aprox.).

Sevilla – El Salvador

Una de las recogidas más especiales para la Ciudad es la de la Hermandad de Sevilla – El Salvador. La 29º filial tiene previsto cruzar San Telmo sobre las 21:00 horas para hacer un breve recorrido por el centro histórico y el entorno de la catedral dejando estampas singulares para propios y extraños.

Avda. Blas Infante – Avda. República Argentina –Puente de San Telmo, Torre del Oro, Santander, Santo Tomas, Plaza del Triunfo, Plaza Virgen de los Reyes, Hernando Colón, Plza. de San Francisco y Plza. Del Salvador, a donde se llegará entre las 22.00 y las 22.30 horas. En ese instante, se iniciará el retorno de la Carreta del Simpecado hasta su lugar de almacenamiento, en la Calle Virgen de la Victoria con el siguiente itinerario: Plaza del Salvador – Francisco Bruna – Plaza de San Francisco – Hernando Colón – Alemanes – García de Vinuesa – Arfe – Antonia Díaz – Paseo de Colón – Puente de San Telmo – Plaza de Cuba- Avda. República Argentina – Arcos y Virgen de la Victoria.