El Consejo de Hermandades prepara «con total normalidad» la Semana Santa

El Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla se ha manifestado en relación a la hipotética suspensión de la Semana Santa de Sevilla. Así, han informado que la Junta Superior del Consejo de Hermandades no ha celebrado ningún tipo de reunión en la que se haya analizado la situación de en relación al coronavirus COVID-19.

Ya en las últimas semanas, el Ministerio de Sanidad analizó las posibles medidas respecto a conglomeraciones de carácter religioso tales como besamanos o besapiés. En ese sentido, muchas hermandades de diferentes zonas de Andalucía han readaptado estos actos con medidas preventivas. Ha sido este martes 10 de marzo, cuando el Ministerio de Cultura y Deporte ha anunciado que los eventos deportivos, tanto de carácter profesional como no profesional, se celebrarán a puerta cerrada durante las próximas dos semanas.

En este sentido, el Consejo de Hermandades ha explicado que no va a tomar ningún tipo de decisión en relación al tratamiento y medidas del coronavirus en las Hermandades. «Sólo y únicamente acataría y pondría en marcha determinaciones, si las hubiere, que fueren comunicadas por las autoridades competentes», resaltan en un comunicado emitido.

«Mientras tanto, desde la Junta Superior seguimos trabajando con total normalidad, manteniendo semanalmente las reuniones de la Sección de Penitencia para preparar y organizar el desarrollo de nuestra próxima», concluye el citado escrito.

Tras algunas informaciones aparecidas en esta noche, comunicamos: 1) La Junta Superior del Consejo de Hermandades NO ha celebrado ningún tipo de reunión en la que se haya analizado la situación de la #SSantaSevilla20 en relación al coronavirus COVID-19. #StopBulos pic.twitter.com/hDg7ybLTTD — Consejo HH y CC Sevilla (@ElConsejoSev) March 9, 2020

Declaraciones de Espadas

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha asegurado este martes durante un desayuno informativo del Grupo Joly, que «en estos momentos» la celebración de la Semana Santa y la Feria «no peligra» por el coronavirus. «Si la decisión la tomáramos hoy, de ninguna forma se suspendería la Semana Santa», ha dicho.

Además, el alcalde ha añadido, «a mi me van a tener que convencer en la Organización Mundial de la Salud». «Seamos prudentes y no hablemos más de la cuenta», ha dicho reclamando también un «ejercicio de autocontención» para no alimentar la incertidumbre» y ha pedido «prudencia y seriedad» a la hora de afrontar la expansión del coronavirus.

Aunque ha manifestado que la Semana Santa y la Feria no peligran, ha admitido que desconoce «qué va a suceder en 15 días». Desde el desayuno informativo, Juan Espadas ha manifestado «seguir escuchando a la autoridad sanitaria».