Consulta el manual de seguridad para esta Semana Santa

La celebración de la Semana Santa implica grandes concentraciones de personas en un mismo lugar en municipios de toda la comunidad, por lo que Emergencias 112 Andalucía recomienda una serie de consejos para evitar riesgos.

1.- Acuerda un punto de encuentro que te sirva de referencia antes de salir por si alguien se pierde o surge algún imprevisto. Puedes comunicarte gracias a la tecnología móvil, pero cuando hay mucha gente en un mismo sitio las comunicaciones pueden saturarse, así que, pase lo que pase, tener un punto de encuentro siempre es una buena opción.

2.- Evita las calles más estrechas en las que haya gran concentración de personas y colócate siempre en los espacios delimitados por los operativos. En zonas acotadas, localiza las salidas de emergencia o vías de evacuación por si tuvieras que emplearlas y comprueba que no hay nada que impida su uso. Tampoco las obstaculices tú con carritos o cualquier elemento que dificulte la salida de forma urgente.

3.- Se cívico y sigue las indicaciones de las autoridades. En caso de emergencia, no grites, no corras, no alarmes, mantén la calma, llama al 112 y sigue las indicaciones. Corta cualquier situación de pánico, bulo o rumor. Una conducta respetuosa con el resto de personas ayuda a evitar conflictos. Disfruta de forma segura y facilita con tus acciones el normal desarrollo de los eventos.

4.- Vigila a los más pequeños y ponles pulseras identificativas por si se pierden. En cualquier caso no les pierdas de vista y permanece siempre a su lado, porque son más vulnerables.

5.- Y recuerda… en caso de emergencia llama siempre a 112.