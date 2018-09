¿Por qué motivo ha crecido la realidad aumentada en 2018?

La realidad virtual y la realidad aumentada son dos tecnologías relativamente nuevas que permiten, mediante un dispositivo electrónico, percibir elementos digitales en nuestro entorno físico. Ambas simulaciones tienen una multitud de aplicaciones que le pueden llegar a hacer más fácil y efectivo el trabajo de empleados de todo tipo de industrias.

En este artículo, repasaremos cómo algunos sectores profesionales han cambiado a lo largo del 2018 gracias a la implementación de la realidad aumentada para, por ejemplo, mejorar el aprendizaje, explicar con claridad una operación quirúrgica al paciente, fomentar decisiones de compra acertadas, proponer nuevas tendencias en los videojuegos o innovar en estrategias de marketing.

La realidad aumentada en educación

Si bien es cierto que el proceso de llevar la realidad aumentada a las aulas está todavía en su fase experimental, no es menos verdad que su uso puede servir de gran ayuda para el estudiante de hoy en día. Según un reciente informe de Edu Trens, detrás del uso de esta tecnología se encuentra el principio pedagógico de aprender fomentando la motivación del alumno. Entre sus beneficios, apunta el reporte, se encuentra una mejora en la memoria, la atención y el ritmo de estudio.

La realidad aumentada en medicina

En la pasada edición del Observatorio VR de Málaga se debatió sobre la aplicación de la realidad aumentada en cirugía, poniendo especial énfasis en las gafas Microsoft Hololens que el doctor Rubén Pérez Mañanes ya utiliza para explicarle a sus pacientes cómo se realizará la intervención quirúrgica. Además, la universidad de la ciudad andaluza también presentó hace unas semanas su proyecto de Smart Health para introducir la robótica en los quirófanos.

La realidad aumentada en moda

Otra de las industrias que ya se están beneficiando del uso de la realidad aumentada es el sector de la moda. De nuevo, se trata de mejorar la experiencia del cliente mientras realiza una compra y evitar que quiera devolver el producto más tarde. Con una gran visión de futuro, la empresa Lyst diseñó una aplicación que le permitía a los compradores vestir de forma virtual a un maniquí humano para saber cómo le quedaría cierta prenda una vez puesta.

La realidad aumentada en videojuegos

The Machines, ARZombi y AR Dragon son algunos de los videojuegos de realidad aumentada más populares de 2018, aunque por ahora difícilmente superarán el éxito arrollador de Pokémon Go, la app que introdujo de forma masiva esta tecnología. Fue descargada por más de 500 millones de usuarios en tan solo medio año, aunque no se libró de algunas voces críticas que culpaban a la aplicación de causar accidentes e instigar a la gente a caminar por zonas peligrosas.

La realidad aumentada en marketing

Este 2018, además, ha sido el mejor año para la realidad aumentada aplicada en las estrategias de marketing de compañías tan dispares como Volvo o Ikea. Se trata de una gran oportunidad para cualquier marca de fomentar la interacción con sus potenciales clientes. Es un hecho que, si se presenta la información con animaciones en tres dimensiones y vídeos educativos, esta llegará de forma más clara y se conseguirá una conexión inmediata con el público.