Comer sano en Navidad: ¿Cómo disfrutar sin descuidar tu salud?

Estamos en plena época navideña con todo lo que esto supone para nuestra rutina: salidas, viajes, cenas, comidas, etc. Este ajetreo hace que de media ganemos entre dos y cuatro kilos, dato que debemos de tener en cuenta para intentar mantener el peso y, por tanto, la salud.

Durante estas semanas parece complicado que podamos llevar una alimentación equilibrada y saludable, pero, como veremos en este artículo, solo con tener en cuenta algunos trucos muy sencillos conseguiremos pasar una navidad saludable.

¡Cuidado con el exceso azúcar!

Sí, los dulces, turrones, mantecados, polvorones, bombones y demás productos típicos de esta época están riquísimos, pero tienen muchísimos azúcares añadidos, grasas saturadas y trans. Sólo por poner un ejemplo, una tableta de turrón de 260g contiene 130g de azúcar, es decir, la mitad de la tableta es… ¡azúcar! Como dato, el consumo máximo recomendado de azúcar para un adulto es de 25g al día aprox. No se trata de prohibir estos alimentos, sino de limitar su consumo lo máximo posible.

Dale un toque picante a tus platos

El picante, concretamente la capsaicina, nos puede ser de gran ayuda en estas fechas por sus propiedades. Este componente se encuentra en el jengibre, cayena, pimentón, tabasco o la pimienta negra, que son muy fáciles de introducir en algunos platos. Eso sí, debemos tener en cuenta las circunstancias de cada uno en lo que respecta a la salud, por eso, siempre se debe consultar al profesional Naturópata Colegiado.

Según diversos estudios, la capsaicina ayuda a reducir el apetito, ya que reduce una hormona llamada grelina que es la encargada de la sensación de hambre/saciedad. Por otro lado, también ayuda a aumentar la termogénesis, es decir, actúa como quemador de grasas y aumenta el metabolismo. Además, si nos pasamos con los hidratos de carbono, con el picante conseguiremos una mayor oxidación de los mismos.

Evita picar “mal“ entre horas

Por lo que hemos dicho al principio de este artículo, en estos días de tanto ajetreo es muy difícil no caer en la tentación de no picar entre horas pero… ¿Por qué no picar de alimentos saludables? Podemos preparar de una forma muy rápida una ensalada, una fruta de temporada, un yogurt con copos de avena o sésamo, frutos secos… Alimentos que podamos tomar sin problemas a cualquier hora del día, sin caer en un exceso de azúcar continuo.

No hace falta que te llenes demasiado

La clave está en saber cuándo debemos de parar de comer. No debemos de pasar hambre, pero tampoco comer tanto que nos impida hacer una correcta digestión. Si nos sentimos con más sensación de hambre de lo normal, seguramente sea porque nos hemos saltado alguna comida o porque el estrés está haciendo de las suyas. Entre horas puedes tomar alimentos que te sacien como la piña, la manzana con la piel o una barritas de proteínas.

No olvides que tampoco hay prisa por comer o por ver quien termina más rápido. Estas rodeado de tus amigos, familia, en un ambiente agradable y relajado… Mastica bien y despacio, de esta forma facilitaremos la digestión y controlaremos mejor lo que comemos.

Navidad y comer sano: cuestión de actitud

Como hemos dicho, no tienes porqué cambiar tu rutina alimenticia por mucho que salgas y estés poco tiempo en casa, eso solo son excusas que nos ponemos para sentirnos más aliviados al saber que no estamos comiendo como deberíamos. Hoy día, aunque comas fuera de casa, hay multitud de opciones de comida sana para que no perdamos de vista nuestro principal objetivo: mantener una buena salud y un estilo de vida saludable.

Intervención naturopática: Tips para sobrevivir a la navidad

¿Qué hacer si nos hemos pasado un poco con los excesos navideños? Gracias a las propiedades de algunos alimentos y de algunas plantas (para infusión) podemos aliviar las distintas manifestaciones que aparecen en estas fechas, sobre todo por la gran cantidad de comidas a las que dedicamos el tiempo navideño. Desde aumento de peso, exceso de azucares, malas digestiones, problemas de gases, etc

Empecemos por las malas digestiones, por la aparición de gases y ardores. En este caso, además de mezclar adecuadamente los alimentos en las comidas y masticar bien (recordemos que la digestión de algunos alimentos empieza en la boca), tenemos plantas que bien en infusión o en extracto (bien sea en forma de gotas o comprimidos) nos ayudaran a normalizar las digestiones, es el caso de por ejemplo: angelica, anís verde, manzanilla dulce, comino, hinojo, menta piperita o la hierba luisa. Todas estas son plantas eupepticas, es decir, que favorecen la digestión de los alimentos.

Si, a su vez, nos hemos pasado con los turrones… Podemos utilizar la canela, ya que tiene efecto hipoglucemiante, es decir, reduce el exceso de glucosa en sangre. No olvidemos que, junto con el hígado, el páncreas es uno de los órganos que más trabajo le damos en estas fechas, ya que entre sus funciones está la de producir insulina (para controlar los niveles de azúcar en el organismo) y producir enzimas digestivas que permiten digerir correctamente los alimentos. Y sí, hay plantas que por sus propiedades, ayudan a normalizar las funciones a nivel pacreático, es el caso del nogal o la achicoria.