El Betis pierde en Leganés (3-2)

El Real Betis se despidió de la temporada con una derrota en Butarque. Pese a que el equipo se adelantó y el rival se quedó muy pronto con un hombre menos por expulsión de Rico, el Leganés jugó mejor sus cartas y acabó quedándose con los tres puntos. El equipo finalizará de este modo en sexta posición.

Llegó la última jornada de la temporada 2017/2018 y el Real Betis se desplazaba al Estadio de Butarque para cerrar la campaña frente al CD Leganés. El equipo verdiblanco presentaba algunas novedades en el once inicial, como Francis, Campbell, Camarasa y Rubén Castro, que además buscaba batir el récord de Poli Rincón como máximo goleador en Primera División en la historia del Club. Dominio absoluto del equipo verdiblanco en los minutos iniciales, acaparando el balón, con un Leganés que aguardaba muy ordenado atrás.

El Leganés se estiraba en cierta medida y comenzaba a enarbolar jugadas, aunque la posesión seguía siendo mayor para el Betis. Pese a ello, el Betis golpeaba primero y lo hacía tras un contragolpe. Joel Campbell ganaba la pelota a la espalda tras un gran pase de Rubén Castro y corría hacia puerta solo. Una vez delante de Serantes, lo batía con un disparo raso que se colaba bajo el cuerpo del guardameta. Tres minutos después, el partido daba un giro en su guion al quedarse el equipo local con un hombre menos. Diego Rico era amonestado por una falta y el colegiado le mostraba una segunda por sus airadas protestas.

Conseguía, no obstante, igualar el marcador el Leganés. Córner mal defendido por la zaga verdiblanca y el balón caía para Siovas, completamente solo, que no fallaba ante Pedro. Pese a contra con un hombre más, el equipo no encontraba su mejor versión y no era capaz de dar profundidad a las jugadas. De hecho, los peores momentos del equipo estaban llegando tras la superioridad numérica, mientras que parecía que el Leganés de encontraba más cómodo. Aun así, tampoco tenía ocasiones el conjunto madrileño.

Se reanudaba la segunda mitad, sin cambios en ninguno de los dos equipos. Tras el pitido del colegiado, y al igual que sucediese en la primera mitad, el Betis salió a buscar el balón, dándole algo más fluidez al juego de lo que lo había hecho en el tramo final del primer tiempo. Pese a todo, marcaba el Leganés, aunque el gol era bien anulado por fuera de juego de Guerrero. De nuevo a balón parado creaba problemas el conjunto pepinero. Estaba a punto de marcar el Real Betis poco después, pero Serantes salvaba a su equipo. Larga jugada de combinación del equipo que cavaba con centro de Francis hacia Loren que remataba a bocajarro, pero se encontraba con el cuerpo del portero.

El juego se desarrollaba en casi su totalidad en la mitad del campo de Leganés, que se cerraba muy bien atrás y buscaba salir a la contra. Así llegaba el segundo gol local. Amata medía mal los tiempos tras un balón largo y Guerrero le ganaba la partida. El delantero cedía dentro del área y Naranjo remachaba a puerta vacía. El Betis buscaba sacar algo del partido y quería atacar, aunque lo hacía sin demasiada claridad. Pudo igualar Campbell con un acrobático remate tras saque de esquina, pero Serantes atajaba.

Por fin llegaba el gol del empate. Tras centro al área, la defensa pepinera rechazaba el balón y Sanabria saltaba por encima de Serantes para igualar la contienda. Sin embargo, el Leganés volvía a marcar. Nuevo desbarajuste defensivo del Betis y Amrabat aprovechaba para anotar con la ayuda de un rebote en un defensor. Tras el gol, el Betis buscó apretar aún más, metiendo al rival en su área. Casi conseguía el empate Rafa Navarro tras un fuerte disparo al que respondía muy bien Serantes.

Se agotaba el tiempo y el Real Betis quería apurar sus opciones antes del final. Casi lo consiguió Bartra con un cabezazo a centro de Durmisi, pero de nuevo atrapaba Serantes.

CD Leganés: Serantes, Tito, Ezequiel Muñoz, Siovas, Rico, Rubén Pérez, Gumbau, Brasanac, Naranjo (Amrabat 73’), Omar (Zaldua 62’) y Guerrero (Mantovani 88’).

Real Betis Balompié: Pedro, Francis, Mandi, Bartra, Jordi Amat (Rafa Navarro 68’), Durmisi, Fabián, Camarasa, Campbell, Loren (Sanabria 68’) y Rubén Castro.

Goles: 0-1. Campbell (20’).

1-1. Siovas (28’).

2-1. Naranjo (64’).

2-2. Sanabria (76’).

3-2. Amrabat (79’).

Colegiado: Jesús Gil Manzano, comité extremeño. Amonestó a Diego Rico (23’). Expulsó por doble a amarilla a Diego Rico (23’).