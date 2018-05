Fin a la racha de imbatibilidad del Betis (2-0)

Terminó la racha de imbatibilidad del Real Betis Balompié. En un mal partido del conjunto verdiblanco, el Athletic Club se impuso gracias a los goles de Muniain y Aduriz. A falta de escasos minutos para el final, con 1-0 en el marcador, el colegiado invalidaba un gol legal de Javi García por una inexistente falta previa de Loren sobre el portero.

Visitaba el Real Betis el Estadio de San Mamés con el objetivo de continuar con la racha positiva y afianzarse en la quinta plaza de la clasificación liguera. Para ello, el equipo saltaba con un once con las novedades de Bartra, Tello y Loren, que regresaban a la titularidad. Inicio con mucho ritmo tras el pitido inicial, con el Athletic buscando juego directo y apretar mucho la salida de balón del Betis, que trataba de bajar el balón y hacerse con el balón. La primera ocasión del partido era para los locales por medio de Mikel Rico, que probaba fortuna desde fuera del área, pero lanzaba muy desviado.

Durante el cuarto de hora inicial, el Athletic llegaba algo más, aunque, poco a poco, el equipo verdiblanco empezó a darle la vuelta a la situación y tenía acercamientos con peligro. Malas noticias llegaban en modo de lesión. Junior se hacía daño en la rodilla y se veía obligado a abandonar el terreno de juego, siendo reemplazado por Víctor Camarasa. Javi García retrasaba así su posición. Pese al paso adelante del Betis, seguían los leones llevando más peligro al área contraria. No se producían remates a puerta, pero rondaba el área de Pedro en varias ocasiones. Así llegaba la más clara, en una jugada mal defendida por el Betis que aprovechaba Williams con un zapatazo que impactaba con dureza en el larguero.

Un par de minutos después, Aduriz marcaba, pero el gol era anulado por fuera de juego. Además, parecía que el delantero se ayudaba con el brazo en el control. Seguía llevando el control el equipo bilbaíno, que parecía encontrarse mucho más cómodo que el Betis sobre el césped. Volvía a toparse con la madera el equipo de casa, de nuevo en una jugada mal defendida por los verdiblancos. En esta ocasión era Mikel Rico el que fusilaba dentro del área. Un minuto después, Aduriz cabeceaba ligeramente desviado un centro de Saborit. El Betis lo pasaba mal, con constantes pérdidas en el centro del campo que facilitaban la tarea del rival.

Sin cambios al descanso, se reanudaba el encuentro. Había arrancado algo mejor el equipo verdiblanco, que era capaz de tener ahora posesiones más largas. Aun así, no conseguía el equipo llegar al área rival con claridad, y pasado los primeros 55 minutos de juego, aún no había conseguido rematar a puerta. La primera ocasión de la segunda mitad, no obstante, era para el Real Betis. Camarasa realizaba una buena carrera desde el centro del campo para acabar disparando fuera.

A media hora para el final, comenzaba el movimiento habitual en los banquillos, con ambos equipos realizando sustituciones. Coincidía con el nuevo paso hacia delante que daba el Athletic, que tenía dos ocasiones seguidas por medio de Íñigo Martínez y Muniain, ambas atajadas por Pedro. Contestaba Loren con una muy jugada personal que acababa con centro raso del marbellí, pero Camarasa era privado del remate por Mikel Rico en el último momento. Volvía a pasar por malos momentos, con otro tramo de encuentro en el que no encontraba su juego. Los locales apretaban y robaban el balón en campo bético.

Así llegaba el gol de los locales. Centro desde la derecha que Muniain, completamente solo en el segundo palo, cabeceaba a placer al fondo de la red. En el minuto 80 llegaba el primer tiro a puerta del equipo de las Trece Barras tras una diagonal de Tello, que probaba con la izquierda, pero Kepa atrapaba. Pese a todo, muy cerca estuvo Fabián de marcar uno de los goles del año, con una volea potentísima buscando la escuadra que Kepa salvaba con la punta de los dedos. Apretaba el equipo en los minutos finales, y de nuevo Kepa mantenía a su equipo con un paradón a disparo de Bartra.

Anotaba un minuto después Javi García por una supuesta falta de Loren a Kepa que no era. Aun así, el colegiado declaraba el gol invalidado. El equipo seguía buscando al menos un punto y Javi García se encontraba con el larguero a la salida de un córner que peinaba Loren. Sin embargo, llegaba la sentencia en el descuento, en una rápida contra el Athletic. Williams ponía un centro raso y Aduriz marcaba de primeras.