El Betis asalta el Pizjuán (3-5)

En un partido absolutamente frenético, el Real Betis Balompié se llevó #ElGranDerbi. El equipo asaltó el campo del eterno de rival en un partido donde se sucedieron los goles sin descanso. Fabián, Feddal, Durmisi, Sergio León y Tello marcaron los goles béticos.

Por fin llegaba la primera de las fechas más señaladas en los calendarios de la ciudad. Por fin llegaba el primer derbi de esta temporada. El Real Betis llegaba al Sánchez Pizjuán con las principales novedades en el once del retorno de Javi García, Guardado y Boudebouz. Un equipo que no contaría en el banquillo con la presencia de Quique Setién ni Eder Sarabia, ambos sancionados. En el banquillo rival se estrenaba Vincenzo Montella. No pudo comenzar de mejor manera el partido, ya que el Betis se adelantaba en el primer minuto. Fabián cogía el balón y pegaba una rosca sensacional con la zurda que entraba junto al poste.

Tras el arranque vertiginoso, el Sevilla trataba de apretar y se acercó en varias ocasiones, presionando muy arriba. Le costaba salir al equipo verdiblanco con el balón jugado en los primeros compases. Así, igualaba pronto la contienda el Sevilla. Falta lateral sacada al corazón del área y Ben Yedder se adelantaba para rematar bombeado por encima de Adán. Más malas noticias llegaban para el equipo, ya que Barragán se lesionaba y se veía obligado a abandonar el campo. Francis ocupaba su lugar.

El juego se desarrollaba, no obstante, con muchísima intensidad, con mucha pelea. En esta tesitiura llegaba el segundo del Betis. Joaquín metía un gran centro al área y Feddal aparecía con muchísima fuerza desde atrás para cabecear al fondo de la red. Trató de responder inmediatamente el rival, con una jugada en la que Escudero se plantaba solo dentro del área. Su centro-chut era desviado a córner por Feddal.

Tras el segundo tanto verdiblanco, el Sevilla quiso de nuevo adelantar su línea de presión, aunque en esta ocasión parecía encontrase mejor plantado el Real Betis y defendía mejor que al inicio. El equipo de casa trataba de atacar usando, sobre todo, la profundidad de sus bandas. En una de esas jugadas, un centro buscando a Ben Yedder era desviado a córner en el último momento por Feddal. Tras varios acercamientos, el Sevilla empataba. En una segunda jugada, Kjaer acababa rematando de espaldas ante la media salida de Adán. El balón tocaba en el larguero y se colaba.

El partido no daba tregua, con un ritmo altísimo y muchísimas interrupciones fruto de la intensidad. Tuvo una el Sevilla antes del descanso tras una jugada muy larga. Corchia metía un centro y Vázquez le ganaba la partida a Francis, pero su cabezazo se iba por poco. Se reanudaba la segunda mitad sin cambios en ninguno de los conjuntos. Arrancaba la segunda mitad con una ocasión en cada área. Primero, Corchia remataba alto. Acto seguido lo intentaba Sergio león, pero Kajer bloqueaba su disparo. Tuvo una ocasión inmejorable Guardado en el 49, con un disparo con el interior que se estrellaba en el palo.

La segunda parte se había iniciado con la misma intensidad que había ofrecido el primer tiempo, aunque algo menos de ritmo en las jugadas. Volvía el equipo rival a ejercer una alta presión, ante la que el Real Betis trataba de salir tocando, aunque no sin dificultad. Hacía en el minuto 60 su segundo cambio el equipo, con Tello entrando por Joaquín. Se veían en estos momentos los mejores momentos del Betis en el partido. Tras una larguísima jugada, casi eterna, Boudebouz metía un pase delicioso al segundo palo donde aparecía Durmisi para empujarla dentro.

Apenas había pasado un minuto y el Betis golpeaba de nuevo. Tello filtraba un pase genial y Sergio León tocaba sutilmente para batir a Rico. Partido no apto para cardíacos, pues el equipo local recortaba justo dos minutos después. Centro al área y Lenglet cabeceaba dentro. Seguía pasándolo mal el equipo de las Trece Barras a balón parado. Estuvo muy cerca de empatar N’Zonzi en otra jugada a balón parado, pero su cabezazo pegaba en el larguero. Ejercía una altísima presión el equipo de casa ahora.

Tenía que hacer su tercer cambio el equipo por lesión de Fabián, que era reemplazado por Camarasa. El partido no perdía ni un ápice de intensidad ni ritmo. Se producía la rpimera jugada de encaramiento entre ambos equipos, tras un feo gesto de Lenglet hacia Durmisi que se dolía en el suelo. El esfuerzo físico empezaba a hacer mella en algunos jugadores, con la aparición de calambres y tirones. El Sevilla quería apretar en los minutos finales, mientras que el Betis quería bajar revoluciones a través de la posesión.

Se llegaban a los cinco minutos finales, con mucha tensión sobre el césped. El árbitro daba cinco minutos de descuento, que se presuponían de máxima intensidad. El Sevilla lo buscaba a balón parado, con varios saques de esquina y faltas cercanas al área. El Betis se defendía con todo, resistiendo las acometidas rivales. Aguantó y de hecho aumentó la renta. Tello aprovechó una contra para rematar el encuentro.

Ficha del partido:

Sevilla FC: Sergio Rico, Corchia (Sarabia 85’), Kjaer, Lenglet, Escudero, N’Zonzi, Banega, Vázquez (Correa 57’), Navas, Nolito (Muriel 69’) y Ben Yedder.

Real Betis Balompié: Adán, Barragán (Francis 16’), Mandi, Feddal, Durmisi, Javi García, Fabián (Camarasa 76’), Guardado, Joaquín (Tello 60’), Boudebouz y Sergio León.

Goles: 0-1. Fabián (1’).

1-1. Ben Yedder (13’).

1-2. Feddal (21’).

2-2. Kjaer (39’).

2-3. Durmisi (63’).

2-4. Sergio León (64’).

3-4. Lenglet (66’).

3-5. Tello (95’).

Colegiado: Jesús Gil Manzano, comité extremeño. Amonestó a Banega (25’), Francis (34’), Feddal (66’), Escudero (72’), Lenglet (80’), Sergio león (80’), Tello (86’) y Adán (90’).

Crónica facilitada por el Real Betis.