Joaquín anuncia su renovación en el Betis hasta 2020

Joaquín Sánchez renueva con el Real Betis hasta 2020. El capitán ha hecho el anuncio en redes sociales con un vídeo con su habitual humor en el que confirma que lo suyo es el fútbol, y no el tenis.

El Real Betis ha anunciado la renovación del delantero Joaquín Sánchez (36 años), hasta 2020 en un comunicado en el que repasa la trayectoria del “símbolo del beticismo”. ” Joaquín llegó a la cantera verdiblanca a los 16 años de edad para convertirse en uno de los futbolistas más importantes del fútbol español durante las dos últimas décadas. Su formidable fútbol, compromiso y amor por las Trece Barras lo han elevado a un lugar destacado en la historia del Club, una leyenda que podrá seguir aumentando con esta ampliación del contrato que le une a la entidad heliopolitana. 335 partidos oficiales alumbran a Joaquín con la camiseta del Real Betis. Un icono para diferentes generaciones de béticos que seguirá haciendo disfrutar al Benito Villamarín con su talento inagotable”, ha hecho público el club en su página web.

El equipo ha optado también por una nota más humorística en sus redes sociales, donde ha colgado un vídeo en el que se ve al verdiblanco llegar a su vivienda, con un reportaje a Baptista en referencia al célebre ‘Hulio’ que popularizó el capitán, que a continuación aparece jugando al tenis emulando a Rafa Nadal sin demasiada suerte. “Julio, que Julio, que lo mío no es el tenis, que yo no he cogido una raqueta en mi vida. Lo mío es el fútbol, por eso me gustaría anunciar mi renovación hasta el 2020. Espero que disfrutéis al igual que yo y sean unos años maravillosos”, concluye el vídeo.