El bético Joel Robles confirma su positivo por coronavirus

Joel Robles, jugador del Real Betis, ha confirmado a través de un vídeo publicado en su cuenta de Twitter que ha dado positivo en la prueba de PCR por coronavirus. Debido a esto, no podrá entrenar con sus compañeros en los próximos días siguiendo el protocolo marcado por LaLiga.

“Hola a todos, quería confirmar mi positivo en PCR coronavirus. Estamos muy bien, mi mujer con el embarazo, la niña pequeña está perfecta. Yo estoy asintomático y no tengo síntomas ni malestar en las últimas semanas. Seguiré entrenando en casa con las indicaciones del servicio médico. Os quiero decir que tengáis prudencia, yo soy responsable me he protegido y tengo el virus y pensad en vosotros en los que queréis ye n las peronas que están en primera línea velando por la seguridad de todos. Un abrazo a todos, no so relajéis”, dice Joel Robles en el comunicado.

Por otro lado, los futbolistas Juanmi Jiménez y Alfonso Pedraza, han confirmado en las redes sociales que han dado negativo en la prueba PCR de detección del coronavirus, pero que han presentado anticuerpos del Covid-19.