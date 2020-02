Derrota del Betis en Mestalla (2-1)

El Real Betis Balompié cosechó una nueva jornada sin ganar tras caer en Mestalla ante el Valencia CF. El equipo no jugó mal y fue mejor que su rival en muchas fases, pero como suele ser habitual, fallos puntuales lo condenaron.

El Valencia se adelantó con goles de Gameiro y Parejo, ambos ya en la segunda parte. Loren recortó distancias en el descuento.

Viajaba el equipo a Valencia con el objetivo de volver a reencontrarse con la victoria. El once elegido presentaba varias novedades con respecto al empleado la semana anterior con la inclusión de Sidnei, Edgar y Borja Iglesias. Inicio del partido intenso y con ritmo, aunque con varias imprecisiones en ambos equipos. En una de ellas, Fekir robaba dentro del área rival y cerca estaba de adelantar al equipo. Gayà casi daba un gran susto con un centro que se envenenaba y pegaba en el larguero del arco defendido por Joel.

Joaquín replicaba con una falta lateral que sacaba Cillessen sobre la línea de gol. Avanzaba el Betis y cada vez disfrutaba de más balón, si bien todo estaba muy igualado sobre el césped. Fekir tenía la siguiente tras una buena jugada personal que terminaba remachando al lateral exterior de la red. Momento polémico a diez minutos del final de la primera mitad, cuando Wass agarraba con claridad a Borja Iglesias dentro del área. Ni el colegiado ni el VAR observaron penalti. Mucho mejor el Betis en el último tramo que su rival, aunque no conseguía anotar antes del descanso. Justo antes del pitido, Gayà obligaba a Joel a intervenir con un potente disparo desde lejos.

La segunda mitad se iniciaba con un cambio en filas valencianistas. Nada más comenzar, Fekir se encontraba con el larguero en la mejor hasta ahora del partido. Sin embargo, a los catorce minutos de la segunda parte, el Valencia se adelantaba. Gameiro soltaba un zapatazo desde fuera del área que entraba tras pegar en el palo. La siguiente era para Guedes en una rápida contra, aunque esta vez se topaba el portugués con Joel. Muy cerca estaba de empatar Edgar a la salida de un córner.

Lo volvía a intentar Fekir desde la frontal, pero su disparo raso no suponía demasiados problemas para Cillessen. El Betis quería atacar ante un Valencia más replegado y que buscaba hacer daño a la contra. Aleñá no conseguía aprovechar un rechace tras un saque de esquina. Se llegaba al tramo final y el equipo apretaba en busca de sacar algo. Aun así, más cerca estaba el segundo del equipo local en otra contra, pero Cheryshev fallaba por poco. Si anotaba Parejo dos minutos después, certificando el resultado. Ya en el descuento, Loren anotaba y recortaba distancias, pero no había tiempo para más y el Betis sumaba una nueva jornada sin ganar.