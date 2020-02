En vídeo: Le preguntan por el coronavirus y se acuerda del Betis

Manuel Vela, entrenador del Wuhan Zall, protagonizó ayer una de las anécdotas más comentadas en redes. En plena conexión en directo con el Programa de Ana Rosa, le preguntaron sobre los momentos de tensión que había vivido a causa del coronavirus.

La respuesta que dio a la presentadora, dejó a todo el mundo sorprendidos. «¿Momentos de tensión? ¿Días de tensión? Ninguno», dijo, para luego añadir «todos estábamos tranquilos, no he tenido ningún día de tensión. Bueno, sí, sí he tenido un día de tensión, el fin de semana. La tensión más grande la viví el domingo de la tarde…por la expulsión de Fekir, que todavía no la entiendo». Con esto, hacía referencia a la expulsión de Fekir, jugador del Betis, el pasado domingo en el partido ante el FC Barcelona, cuando el árbitro le echó tarjeta roja por protestar.

Manuel Vela es entrenador de la cantera del Wuhan Three Towns FC, repatriado de China con motivo del brote del coronavirus. El sevillano y ex jugador del Real Betis Balompié, ya ha recibido el alta después de haber tenido que pasar el proceso de cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid.